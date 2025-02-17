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Фондові індекси Європи підвищуються в понеділок
13:13 17.02.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають на торгах у понеділок.
Інвестори чекають початку переговорів щодо врегулювання російсько-українського конфлікту, а також оцінюють потенційні наслідки обіцяних президентом США Дональдом Трампом мит на імпорт європейських товарів, пише Trading Economics.
Раніше американський президент заявив, що тарифи на імпортні автомобілі можуть набути чинності з 2 квітня.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:44 EET піднявся на 0,31%, до 554,14 пункту.
Британський FTSE 100 додав 0,17%, німецький DAX - 0,53%, FTSE MIB - 0,98%, іспанський IBEX 35 - 0,46%. Французький CAC 40 торгується з незначним підвищенням від рівня закриття попередніх торгів.
У складі Stoxx 600 лідирують папери шведської Saab AB (+8,9%).
Акції інших автовиробників також зростають у ціні. Котирування "префів" Porsche додають 1%, папери Renault дорожчають на 0,9%, Bayerische Motoren Werke AG - на 0,5%, Mercedes-Benz - на 0,3%, Volkswagen - на 0,2%.
Упевнено підвищується ринкова вартість компаній оборонно-промислового сектору: Rheinmetall - на 7,2%, BAE Systems - на 5,4%, Kongsberg Gruppen - на 5,3%, Leonardo - на 4,8%, Thales - на 4,4%.
Найбільше зниження демонструють акції виробника лосося Bakkafrost (-5,7%).
Капіталізація Neste скорочується на 4%, Interpump Group - на 3,3%, Galp Energia і Sandoz Group - на 2,7%, Sergo - на 2,5%, Huhtamaki- на 2,4%.
Папери найбільших нафтовидобувних компаній Європи торгуються різноспрямовано, зокрема BP Plc - дешевшають на 0,6%, Shell і TotalEnergies - дорожчають на 0,5%, і 0,12% відповідно.
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