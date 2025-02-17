Ціни на золото стабілізувалися на позначці 2900$ за унцію на тлі нестабільності в торгівлі та зміні ставок

У понеділок ціни на золото дещо зміцнилися, залишаючись нижче рекордних максимумів, оскільки попит на жовтий метал як на банківський метал-прихісток, як і раніше, підтримувався невизначеністю щодо торговельних мит і процентних ставок в США.

За останні два тижні жовтий метал досяг рекордних максимумів, оскільки митні заходи президента США Дональда Трампа підштовхнули до зростання неприйняття ризику і попиту на безпечну гавань. Але відтермінування Трампом деяких мит призвело до того, що ціни на золото впали з пікових значень.

Попит на активи-прихістки також знизився через спекуляції навколо мирного договору між Росією і Україною, оскільки Трамп підкреслив прагнення до миру з обох сторін. Переговори щодо договору, ймовірно, почнуться в найближчі тижні.

О 07:35 EET спотове золото подорожчало на 0,6% до 2 901,21 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в квітні зросли на 0,3% до 2 910,70 доларів за унцію.

Спотові ціни залишилися на рівні рекордного максимуму в $2 943,25 за унцію, досягнутого минулого тижня.

Ціни на жовтий метал зросли завдяки підвищеному попиту на безпечний притулок після того, як Трамп запровадив 25% імпортні мита на імпорт сталі та алюмінію. Трамп також окреслив плани щодо взаємних тарифів на основні торговельні партнери США, хоча вони очікуються лише до квітня.

У ЗМІ на вихідних з'явилися повідомлення про те, що Європейський Союз планує заблокувати імпорт американської сої та інших продуктів харчування, які не відповідають внутрішнім стандартам, хоча Трамп відмахнувся від цих повідомлень і підтвердив плани запровадити відповідні мита.

Але нещодавнє запровадження Трампом мит на метали викликало гнів з боку інших країн, а Пекін також відповів на 10% мито, запроваджене Трампом.

Це зберегло певний попит на золото як на засіб захисту, оскільки ринки готувалися до торговельної війни між найбільшими економіками світу, що назрівала.

Більш м'який долар, який в понеділок впав до двомісячного мінімуму, також сприяв ринкам металів, особливо після того, як нещодавні дані вказали на деяку слабкість економіки США.

Дані по роздрібних продажах за січень виявилися м'якшими, ніж очікувалося в п'ятницю, посиливши побоювання, що споживчі витрати, які були основним рушієм інфляції, можуть знизитися.

Цьому передували сильніші, ніж очікувалось, показники споживчої та виробничої інфляції за січень. Але показники також показали, що деякі компоненти, які впливають на дані індексу цін PCE, дещо сповільнилися.

Нещодавні дані з США викликали деякі припущення, що Федеральний резерв може бути змушений знизити процентні ставки швидше через послаблення економіки.

Ця думка тиснула на долар, сприяючи зростанню цін на метали в останні тижні, хоча в понеділок вони все ще знизилися.

Ф'ючерси на платину впали на 0,2% до 1016,80 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до 32,785 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися після сильного зростання минулого тижня. Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів трохи впали до $9 468,45 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь трохи подешевшали до $4,6640 за фунт.