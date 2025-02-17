Акції в Азії: Японія не в захваті від сильного ВВП, технологічне ралі в Китаї охолоджується

Більшість азіатських акцій в понеділок торгувалися у флетово-низькому діапазоні на тлі постійних побоювань щодо підвищення торгових мит США і високих процентних ставок, в той час як ралі на китайських ринках, що підживлювалося штучним інтелектом, призупинилося.

Японські акції отримали незначну підтримку від значно сильніших, ніж очікувалося, даних по валовому внутрішньому продукту, в той час як австралійські ринки впали з рекордних максимумів, оскільки Резервний банк Австралії розпочав дводенне засідання. Очікується, що центральний банк знизить ставки у вівторок.

Регіональні ринки відреагували на п'ятничну сесію на Волл-стріт, де м'якші, ніж очікувалося, дані з роздрібних продажів посилили занепокоєння щодо уповільнення економіки.

Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо зросли на азіатських торгах, хоча в понеділок Волл-стріт буде закрита на вихідний.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,1% кожен, як і гонконгський індекс Hang Seng.

Акції китайських технологічних компаній - особливо в Гонконзі - різко зросли за останні три тижні на тлі зростаючого оптимізму щодо можливостей ШІ в країні після випуску DeepSeek R1 в кінці січня.

Хоча зараз це ралі, схоже, призупинилося, аналітики кажуть, що китайським ринкам ще є куди рости на надіях на ШІ, особливо з огляду на те, що місцеві акції технологічних компаній зазнали значних втрат за останні три роки.

Ралі ШІ все ще залишається в грі для деяких акцій. Акції Tencent Holdings Ltd зросли більш ніж на 6% після того, як її додаток Weixin почав тестувати інтеграцію з DeepSeek.

Але настрої щодо китайських ринків були пом'якшені побоюваннями щодо назріваючої торгової війни з США.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX виросли на 0,1% і 0,3% відповідно.

Дані по ВВП показали, що економіка Японії зросла набагато більше, ніж очікувалося в четвертому кварталі, оскільки сильний експорт і капітальні витрати компенсували повільніше зростання приватних витрат.

Ці дані сприяли зміцненню єни, оскільки сильна економіка дає Банку Японії більше простору для подальшого підвищення процентних ставок.

Але дані по ВВП також показали деяке охолодження приватних витрат, що викликає занепокоєння щодо уповільнення найбільшого економічного двигуна Японії після зоряного зростання протягом минулого року.

Проте очікується, що весняні переговори щодо заробітної плати цього року призведуть до ще більшого підвищення заробітної плати, що надасть додаткову підтримку приватним витратам.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,8% з рекордних максимумів, значно відстаючи від своїх регіональних аналогів.

Інвестори зафіксували частину прибутку до завершення засідання РБА у вівторок, на якому, як очікується, центральний банк знизить ставки на 25 базисних пунктів.

Але очікується, що РБА все ще залишатиметься відносно яструбиним, враховуючи, що австралійська інфляція демонструвала обмежені ознаки охолодження в останні місяці.

Більш широкі азіатські ринки були різноспрямовані. Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,8% завдяки стійкому зростанню акцій чіпмейкерських компаній, що використовують штучний інтелект.

Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,4%, навіть незважаючи на те, що дані показали, що ключовий не нафтовий експорт країни скоротився в січні.

Тайванський TSMC виріс на 1,4%, коли Wall Street Journal повідомив, що виробник чіпів розглядає можливість покупки деяких підрозділів Intel.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися трохи сильніше, хоча настрої щодо Індії були похитнуті перспективою підвищення тарифів в США.