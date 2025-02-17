Єна зростає. Австралійський і новозеландський долари стабільні напередодні рішень щодо процентних ставок

Єна виросла в понеділок на позитивних даних по ВВП Японії, в той час як австралійський і новозеландський долари в цілому залишалися стабільними напередодні прийняття рішень по процентним ставкам наприкінці тижня.

Долар відступив, оскільки трейдери оцінювали нещодавні слабкіші, ніж очікувалося, економічні дані США, які відродили бети на подальше зниження ставок Федеральним резервом цього року.

Єна виросла на 0,27% до 151,94 за долар, відігравши втрати на початку сесії після того, як дані в понеділок показали, що економіка Японії в четвертому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося, що зміцнило аргументи на користь подальшого підвищення ставок Банком Японії в цьому році.

Трейдери зараз передбачають підвищення ставок ще приблизно на 35 базисних пунктів до грудня.

«Незважаючи на те, що стрибок ВВП в 4-му кварталі не був значним, він підтверджує нашу думку про те, що Банк Японії цього року буде посилювати політику більш агресивно, ніж більшість очікує», - сказав Марсель Тіліант, голова Азійсько-Тихоокеанського регіону Capital Economics.

На більш широкому ринку долар намагався відновити свої втрати після розпродажу на тлі слабких п'ятничних даних по роздрібних продажах в США і на тлі того, що інвестори раділи відстрочці введення взаємних мит Дональда Трампа.

Геополітика також залишалася в центрі уваги завдяки повідомленням про те, що цього тижня в Саудівській Аравії розпочнуться переговори, спрямовані на припинення російсько-українського конфлікту, хоча склад учасників не зовсім зрозумілий.

Це надало підтримку євро: спільна валюта наблизилась до рівня $1,05 і зафіксувалась на позначці $1,0487, тоді як стерлінг майже не змінився і склав $1,2582.

Індекс долара востаннє становив 106,79 після падіння на 1,2% минулого тижня.

«Слабкість долара ... була функцією як постійного оптимізму щодо того, що, можливо, мита не будуть настільки руйнівними, як спочатку вважалося - це, звичайно, ще належить з'ясувати, історія України все ще вирує на задньому плані», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«І потім дані, звичайно, грають на руку ідеї, що, можливо, винятковість США вичерпує себе, і це тисне на долар США».

Австралійський долар виріс на 0,07% до $0,6357 напередодні рішення Резервного банку Австралії (РБА) по процентній ставці у вівторок.

Очікується, що РБА знизить ставку на чверть пункту, що стане першим зниженням за останні чотири роки, оскільки він приєднається до інших великих центральних банків у їхніх циклах пом'якшення.

Ківі також подорожчав на 0,03% до $0,5734 напередодні рішення Резервного банку Нової Зеландії в середу, де ринки оцінили зниження ставки на 50 базисних пунктів.