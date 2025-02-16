Торги на Волл-стріт закрилися різноспрямовано. Nvidia підняла Nasdaq

Акції Волл-стріт завершили торги в п'ятницю різноспрямовано: Nvidia піднялася, а Microsoft впала, в той час як прибутковість казначейських облігацій знизилася на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп представив взаємні тарифні плани, але не став вводити нові мита.

Дохідність державних облігацій знизилась другий день поспіль після того, як дані показали, що в січні роздрібні продажі в США впали більше, ніж очікувалося, знизившись на 0,9% минулого місяця після переглянутого в бік збільшення на 0,7% в грудні.

Прибутковість 10-річних облігацій впала приблизно на 7 базисних пунктів і склала 4,44%.

Індекс Nasdaq 100, який складається з найдорожчих компаній біржі Nasdaq, виріс на 0,4% і досяг рекордного закриття.

Nvidia додала 2,6%, а Apple піднялася на 1,3%. Акції Microsoft впали приблизно на 0,5%, а Amazon - на 0,7%.

У четвер Трамп доручив своїй економічній команді розробити плани щодо взаємних мит на кожну країну, яка оподатковує американський імпорт, хоча директива не передбачала введення нових мит.

Говард Лутник, обраний Трампом на посаду міністра торгівлі, заявив, що адміністрація буде розглядати постраждалі країни в індивідуальному порядку, і сказав, що вивчення цього питання буде завершено до 1 квітня.

Введення мит на імпорт сталі та алюмінію, більше, ніж очікувалося, зростання споживчих цін в січні і яструбині коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла додали волатильності на ринку.

«Зараз все крутиться навколо Трампа. Все інше - просто шум», - сказав Денніс Дік, трейдер Triple D Trading в Онтаріо, Канада. «Всі зосереджені на тому, що Трамп збирається робити далі, і до чого призведуть його митні війни?»

Акції отримали поштовх на початку цього тижня після того, як дані показали, що ціни виробників в США зросли в січні, в той час як ключові елементи основного індексу витрат на особисте споживання, показник, який ретельно відстежується ФРС, були доброякісними або знизилися.

Згідно з даними LSEG, трейдери передбачають щонайменше одне зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів до кінця року, при цьому ймовірність додаткового зниження становить приблизно 50%.

S&P 500 знизився на 0,01% і завершив сесію на рівні 6 114,63 пунктів.

Nasdaq виріс на 0,41% до 20 026,77 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,37% до 44 546,08 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 сім знизилися, на чолі з падінням споживчих товарів першої необхідності на 1,16%, за яким слідували втрати в секторі охорони здоров'я на 1,11%.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 14,4 млрд. акцій, порівняно з середнім показником 15,0 млрд. акцій за попередні 20 сесій.

За тиждень S&P 500 виріс на 1,5%, Nasdaq - на 2,6%, а Dow - на 0,5%.

Airbnb підскочив на 14% після того, як компанія, що займається орендою житла для відпочинку, опублікувала вищий квартальний дохід.

DaVita впала на 11% після того, як компанія, що займається діалізом, спрогнозувала річний прибуток нижче очікуваного. Berkshire Hathaway Уоррена Баффета також продав частину своїх акцій компанії.

Акції Applied Materials впали на 8% після того, як виробник обладнання для виробництва мікросхем спрогнозував прибуток у другому кварталі нижче очікуваного.

У понеділок американські ринки будуть закриті через вихідний у зв'язку з Днем президентів.

Акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, в індексі S&P 500 в співвідношенні 1,3 до одного.

Індекс S&P 500 показав 37 нових максимумів і 7 нових мінімумів; індекс Nasdaq зафіксував 131 новий максимум і 83 мінімуми.