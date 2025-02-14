Банки видали кредитів на відновлення енергетики на 13 мільярдів. Бізнес просить у 6 разів більше

Від червня минулого року українські банки отримали 3685 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 75 млрд грн та розпочали фінансування проєктів (надали кредити та відкрили ліміти) на суму 13,2 млрд грн.

Про це свідчать дані проведеного Нацбанком України опитування 20 банків про кредитування проєктів відновлення енергетичної інфраструктури.

Не всі виділені кошти вже використали, тому обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб з урахуванням погашення станом на початок лютого поточного року становив 7,1 млрд грн.

Зокрема, за даними опитування, за січень:

* отримано 190 заявок від бізнесу на суму 2,1 млрд грн;

* схвалено 70 заявок на суму 2,2 млрд грн;

* надано 125 кредитів загальним обсягом 2,7 млрд грн.

"Загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 530 мВт. Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (215 мВт), побудову СЕС (151 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (122 мВт)", - повідомили у Нацбанку, уточнивши, що проєкти фінансуються у 21 області країни.

Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж січня громадянам надано 438 кредитів на енергетичні потреби на суму 74 млн грн, а загалом із червня - 5708 кредитів на суму 731 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на такі цілі з урахуванням погашення становить 624 млн грн.

Як повідомлялося, у червні минулого року 20 банків з часткою понад 85% чистих активів банківської системи підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо. Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму - від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі - не більше UIRD12M + 3%).

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей.

На початку червня 2024 року Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.