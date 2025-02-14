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Долар США перейшов до слабкого зниження проти євро та фунта
15:51 14.02.2025 |
Долар США трохи дешевшає до єни і перейшов до слабкого зниження проти євро і фунта стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує курс долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,32%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.
Президент США Дональд Трамп доручив своїй адміністрації опрацювати питання введення мит індивідуально для кожної країни. Кандидат на пост міністра торгівлі США Говард Латнік заявив, що питання має бути опрацьовано до 1 квітня.
Аналітик ING Кріс Тернер зазначає, що ослабленню долара сприяє порівняно низький рівень відсоткових ставок у США, оптимізм, що зберігається з приводу перспективи мирних переговорів щодо України, а також відтермінування запровадження анонсованих раніше митних зборів у відповідь США і складність сприйняття механізму їхнього розрахунку.
"У інвесторів є досить чітке уявлення про те, чого президент Трамп намагається домогтися цими відповідними митами, - пише Тернер. - Але роз'яснення того, на якій основі встановлюватимуться ці мита, просто вражають уяву".
Експерт сумнівається, що підготовка всеосяжного звіту щодо кожного торговельного партнера США, який потребує аналізу безлічі факторів, до квітня буде можлива на тлі запланованих масштабних скорочень персоналу урядових структур.
"У результаті, найімовірніше, будуть введені неймовірно великі мита проти кількох ключових країн, з якими у США дефіцит у торгівлі товарами", - вважає експерт.
Увагу трейдерів у п'ятницю спрямовано на січневі дані про роздрібний продаж у США і динаміку промвиробництва в країні.
Євро за даними на 15:07 EETу п'ятницю торгується на рівні $1,0479, з підвищенням на 0,11% від закриття попередньої сесії. Курс фунта піднявся на 0,2%, до $1,2590.
Проти єни долар знижується на 0,06%, до 152,74.
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