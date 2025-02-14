Європейські ринки акцій не показують єдиної динаміки

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не показують єдиної динаміки на торгах у п'ятницю.

Оптимізм, викликаний повідомленнями про те, що президенти США і Росії домовилися почати переговори про врегулювання українського конфлікту, сприяв піднесенню європейських ринків у попередні дні, проте тепер він поступово сходить нанівець, зазначає Trading Economics.

Трейдери оцінюють нові кроки президента США Дональда Трампа у сфері зовнішньої торгівлі. Напередодні Трамп доручив своїй адміністрації опрацювати питання введення заходів у відповідь щодо низки торговельних партнерів США, які використовують ввізні мита для американських товарів та інші торговельні бар'єри.

Нові імпортні мита встановлюватимуть індивідуально для кожної країни, і вироблення відповідних рішень може зайняти тижні і навіть місяці. Висунутий Трампом кандидат на посаду міністра торгівлі США Говард Латнік заявив, що питання має бути вирішено до 1 квітня, і Трамп зможе почати діяти відразу після цього.

Інвестори позитивно сприйняли той факт, що обіцяні раніше Трампом "заходи у відповідь" не набрали чинності негайно, а були відкладені на деякий час, зазначає Market Watch. Таке рішення, на думку експертів, залишає можливість для переговорів.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:50 EET піднявся на 0,11%, до 554,36 пункту.

Британський FTSE 100 знизився на 0,22%, німецький DAX - на 0,05%, іспанський IBEX 35 - на 0,01%. Водночас французький CAC 40 зріс на 0,56%, італійський FTSE MIB - на 0,26%.

Статдані, опубліковані в п'ятницю, показали деяке посилення інфляційного тиску в Німеччині. Індекс оптових цін у ФРН у січні збільшився на 0,9% у річному виразі після підвищення на 0,1% місяцем раніше, повідомило Федеральне статистичне управління країни. Січневий підйом індексу став максимальним з квітня 2023 року.

Тим часом в Іспанії зростання споживчих цін, розрахованих за стандартами Євросоюзу, у січні прискорилося до максимальних за шість місяців 2,9% з 2,8% у грудні. Остаточні дані, оприлюднені в п'ятницю, збіглися з попередньою оцінкою.

Серед лідерів зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 у п'ятницю - акції Rheinmetall (+5,4%), Neste Oyj (+5,1%), серед лідерів зниження - папери Umicore SA (-9,9%), Fresenius Medical Care (-5,1%), Teleсom Italia (-4,8%).

Акції Hermes International додають у ціні 2,2% під час торгів завдяки сильним результатам французького будинку моди за четвертий квартал. Папери інших виробників люксових товарів також дорожчають, зокрема LVMH - на 1,5%, Kering - на 2,1%, Burberry - на 0,9%.

Ринкова вартість французького постачальника компонентів для авіаційної галузі Safran збільшилася на 0,6%. Компанія зафіксувала рекордні показники виручки, операційного прибутку і вільного грошового потоку в 2024 році, а також поліпшила прогноз на 2025 рік. Крім того, Safran анонсувала підвищення дивідендів на 32%, до 2,9 євро на акцію.

Папери NatWest Group подешевшали на 2%, попри хорошу звітність британського банку і його оптимістичні прогнози. NatWest збільшив чистий прибуток у четвертому кварталі на 8%, до 3,83 млрд фунтів, що виявилося кращим за очікування ринку (3,71 млрд фунтів). Банк очікує, що його скоригований прибуток у 2025 році, а також ключовий показник рентабельності будуть вищими за рівні попереднього року.

Ціна акцій Coca-Cola Europacific Partners збільшилася на 1,2% під час торгів у п'ятницю. Компанія анонсувала програму зворотного викупу акцій на 1 млрд євро. Вона очікує підвищення виручки на 4% у 2025 році, операційного прибутку - на 7%.