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АНАЛІТИКА

Індекс українських акцій на Варшавській біржі 13 лютого зріс ще на 11,6%

08:31 14.02.2025 |

Фінанси

 

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у четвер, 13 лютого, відреагував зростанням на 11,64% на розпочаті президентом США Дональдом Трампом напередодні переговори про завершення українсько-російській війні.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland збільшився на 18,42%, KSG-Agro - на 14,56%, агрохолдингів "ІМК" та "Агротон" з землями біля фронту - відповідно на 13,49% та 7,17%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" (всі ці папери входять до складу українського індексу) - на 7,28%.

Акції компанії Coal Energy із зупиненими через війну шахтами подорожчали найбільше - на 21,21%.

Наразі значення WIG-Ukraine досягло 509,54 пунктів - це найвище значення з початку війни, коли за один день він провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів.

Окрім того, на 26,10% зросли в ціні й акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять у склад індексу через малий free-float.

Курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі у четвер підвищився на 8,39%.

Ще швидше зростали на початку дня акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo - на 18,06% за перші дві години торів. Але публікація указу про введення санкцій на найбільшого їх власника Костянтина Жеваго призвела потім до їх падіння, тож за результатами дн вони додали в ціні лише 2,53%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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