Ціни на золото тримаються біля рекордних максимумів на тлі невизначеності щодо мит та інфляції

У п'ятницю ціни на золото мало змінилися на азіатських торгах, залишаючись близькими до рекордних максимумів, навіть незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп відклав плани щодо взаємних мит, що викликало ризиковану поведінку на фінансових ринках.

Але різкі втрати долара допомогли золоту, оскільки долар втратив більшу частину свого недавнього прибутку через дії Трампа. Долар також постраждав від неоднозначних даних по інфляції, які посилили оптимізм щодо зниження процентних ставок в цьому році.

Ослаблення долара також допомогло золоту подолати зниження попиту на безпечний притулок, оскільки Трамп наголосив на потенційних мирних переговорах Росії та України.

О 07:22 EET спотове золото стабілізувалося на рівні $2 928,91 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, зросли на 0,4% до $2 957,19 за унцію. Спотове золото залишилось близьким до рекордного максимуму в $2 943,25 за унцію, досягнутого на початку цього тижня.

Цього тижня ціни на золото мали додати близько 2,4% - сьомий тиждень зростання поспіль, оскільки попит на активи-прихістки залишався високим на тлі невизначеності щодо політики Трампа.

У четвер Трамп підписав указ про вивчення потенційних взаємних мит проти основних торгових партнерів США, які будуть введені до квітня, в порівнянні з попередніми погрозами, що вони з'являться цього тижня.

Настрої на ринку покращилися, оскільки квітневий дедлайн дає країнам більше часу на переговори з Вашингтоном.

Але Трамп все ще продовжував свою жорстку торговельну риторику, запровадивши 25% мита на імпорт сталі та алюмінію на початку цього тижня.

Невизначеність щодо Трампа утримувала попит на золото як на актив-прихісток, навіть незважаючи на те, що короткострокові настрої щодо ризиків, схоже, покращилися.

Цього тижня зросли ціни на промислові метали, оскільки запроваджені Трампом мита на цей сектор підштовхнули ставки на те, що американським компаніям буде складно знайти внутрішні джерела поставок. Хоча мідь не підпадала під дію жодних мит, трейдери робили ставки на те, що червоний метал також зрештою зіткнеться з митами.

Крім того, Китай також запровадив експортний контроль на кілька ключових матеріалів у відповідь на мита Трампа, що посилило сподівання на дефіцит поставок.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,9% до $9572,05 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,4% до $4,8045 за фунт.

Долар різко впав за останні дві сесії, втративши більшу частину свого нещодавнього прибутку, отриманого на митах Трампа.

Але на долар також тиснули дещо змішані дані по інфляції, які стимулювали бети на можливе зниження процентних ставок Федеральним резервом.

Хоча показники як виробничої, так і споживчої інфляції в січні виявилися вищими, ніж очікувалося, окремі компоненти цих двох показників, які впливають на індекс цін PCE, дещо пом'якшилися.

Дані PCE є основним показником інфляції, якому надає перевагу ФРС, і тенденція до зниження може дати центробанку більше простору для зниження ставок.

Ціни на інші дорогоцінні метали зросли на цій новині. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до 1050,45 доларів за унцію, а срібло - майже на 2% до 33,352 доларів за унцію.