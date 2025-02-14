Акції в Азії непевні на тлі торгівлі з США, інфляції; Китай робить ставку на штучний інтелект

Більшість азіатських акцій в п'ятницю торгувалися у флетово-низькому діапазоні на тлі зростаючого занепокоєння з приводу підвищення торгових мит США і стійкої інфляції, в той час як ралі на китайських акціях, що підживлюється штучним інтелектом, продовжилося.

Регіональні ринки мало відреагували на сильне нічне закриття на Волл-стріт, оскільки інвестори відчули полегшення від того, що президент США Дональд Трамп не став негайно вводити відповідні мита, як він погрожував раніше.

Але ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на торгах в Азії, з огляду на те, що Трамп все ж підписав наказ, в якому викладені плани щодо введення більш високих мит на основних торгових партнерів США. Більш високі, ніж очікувалося, дані по інфляції виробників також посилили побоювання щодо підвищення процентних ставок на більш тривалий термін після сильного показника споживчої інфляції на початку цього тижня.

Китайські акції - особливо акції великих технологічних компаній у Гонконзі - залишалися ключовими лідерами в Азії, особливо після випуску штучного інтелекту DeepSeek AI наприкінці січня.

Австралійські ринки також досягли рекордних максимумів, оскільки інвестори очікували зниження процентної ставки Резервним банком Австралії наступного тижня.

Інші азіатські ринки були менш оптимістичними. Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали на 0,5% і 0,1% відповідно, оскільки місцеві експортери опинилися під тиском різкого нічного відновлення ієни.

Сінгапурський індекс Straits Times впав на 0,4%, навіть незважаючи на те, що валовий внутрішній продукт країни в четвертому кварталі зріс набагато більше, ніж очікувалось.

Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,4% завдяки стійкому зростанню акцій технологічних компаній, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися у флеті, оскільки інвестори засвоїли змішані сигнали від зустрічі Трампа і прем'єр-міністра Нарендри Моді.

У той час як Моді і Трамп позначили плани поглиблення співпраці між Вашингтоном і Пекіном в сфері торгівлі, оборони і політики, Трамп все ще критикував високі мита Індії на американський імпорт, що може призвести до підвищення мит у відповідь.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite рухалися у флетово-низького діапазоні. Але гонконгський індекс Hang Seng злетів на 1,6% і залишився близьким до чотиримісячного максимуму.

Зростанню сприяла, головним чином, стійка купівля акцій важких технологічних компаній, оскільки випуск DeepSeek R1 наприкінці січня породив новий оптимізм щодо можливостей ШІ в Китаї.

Аналітики Morgan Stanley заявили, що DeepSeek допоміг зміцнити настрої щодо китайських ринків, особливо щодо акцій категорії «А», що належать до «блакитних фішок». Але вони попередили, що тривала слабкість в інших аспектах країни, особливо нестримна дезінфляційна тенденція, спричинила розбіжність між технологічним і нетехнологічним секторами.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,5% до рекордного рівня 8 615,20 пунктів завдяки зростанню в більшості важких секторів.

Місцеві акції зросли завдяки зростаючій впевненості в тому, що РБА знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів на засіданні наступного тижня і розпочне цикл неглибокого пом'якшення на тлі побоювань щодо уповільнення австралійської економіки.

Деякі м'які дані по інфляції за останні тижні також підживлювали бети на зниження ставки РБА, хоча інфляція залишалася значно вище цільового діапазону центрального банку від 2% до 3%.

Австралійські акції також зросли завдяки зростанню акцій основних гірничодобувних компаній, оскільки трейдери вважають, що тропічний циклон Зелія, який має вдарити по ключових гірничодобувних регіонах країни, порушить постачання, що призведе до зростання цін на сировинні товари.