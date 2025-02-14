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Основні валюти стабілізувалися на тлі зростання оптимізму щодо індексу споживчих цін та мит
07:51 14.02.2025 |
Долар США та основні валюти стабілізувалися в п'ятницю, оскільки трейдери оцінювали потенційний вплив взаємних мит Вашингтона, які не будуть запроваджені негайно, в той час як звіт про ціни виробників у США зменшив побоювання щодо інфляції.
У четвер президент США Дональд Трамп доручив своїй економічній команді розробити плани щодо взаємних мит на кожну країну, яка вводить податки на американський імпорт.
Хоча мита не будуть запроваджені негайно, вони можуть бути введені в дію протягом декількох тижнів, оскільки торгово-економічна команда Трампа вивчає двосторонні митні та торговельні відносини, заявив представник Білого дому.
Затримка з імплементацією посилює очікування того, що у країн ще може бути простір для переговорів.
«Невизначеність щодо мит все ще панує, але ринки в даний час отримують деяку втіху від новини про те, що наступний пакет не вступить в силу до квітня», - написав Рей Еттрілл, керівник відділу валютної стратегії Національного банку Австралії, в аналітичній записці.
Долар відступив назад, зупинившись біля найслабшого рівня з 27 січня на позначці 107,25, оскільки останній звіт про ціни виробників затьмарив загрозу мит.
Основний індекс споживчих цін у США виявився вищим за прогнози, але його компоненти вказують на те, що базова інфляція PCE, ключовий показник ФРС, який буде опублікований цього місяця, швидше за все, буде нижчою, ніж очікувалося.
Хоча дані по ІСЦ були «більш сприятливими», ключові компоненти споживчих цін в США в січні продемонстрували сильне зростання, що вказує на те, що базовий індекс споживчих цін все ще може зростати в порівнянні з попереднім місяцем темпами, вищими за цільовий показник інфляції ФРС в 2%, сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.
«Ми очікуємо, що ФРС залишатиметься обережною на тлі занепокоєння щодо зупинки процесу дезінфляції та підвищення мит президентом Трампом», - додала вона.
Ф'ючерсні трейдери мають близько 33 базисних пунктів зниження ставки в ціні на цей рік. Це більше, ніж 29 базисних пунктів до публікації даних у четвер, але менше, ніж 37 базисних пунктів до публікації даних по ІСЦ в середу.
Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кількох аналогічних валют, майже не змінився і склав 107,07.
Дохідність казначейських облігацій США знизилась, оскільки інвестори втішились цифрами ІСЦ, що допомогло єні відіграти більшу частину втрат після ослаблення до 154,80 в середу.
У п'ятницю японська валюта незначно зросла до 152,64, але все ж таки зазнала перших тижневих втрат з початку січня.
На початку торгів в Азії курс євро наблизився до найвищого рівня за останні два тижні - $1,046925, що було підтримано оптимізмом щодо можливих мирних переговорів між Україною та Росією. Востаннє він знизився на 0,04% до $1,0461.
У середу Трамп обговорив війну в Україні в телефонних розмовах з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
У четвер він заявив, що Україна матиме місце за столом переговорів під час будь-яких мирних переговорів з Росією.
Ціна фунта стерлінгів досягла позначки $1,25705, що є найвищим показником з 7 січня, і востаннє знизилася на 0,07% до $1,256. Дані в четвер показали, що економіка Великобританії несподівано зросла на 0,1% в останньому кварталі минулого року.
Канадський долар піднявся трохи вище двомісячного максимуму в 1,4184 канадських долара, досягнутого напередодні, завдяки падінню прибутковості казначейських облігацій США.
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