Волл-стріт завершила торги зростанням після оприлюднення Трампом митного плану

Індекс S&P 500 виріс у четвер завдяки зростанню акцій Nvidia, Apple і Tesla після того, як президент США Дональд Трамп оприлюднив дорожню карту щодо запровадження взаємних мит для торговельних партнерів США.

Представник Білого дому заявив, що мита будуть відповідати більш високим митам, що стягуються іншими країнами, і можуть бути введені протягом декількох тижнів, поки торгово-економічна команда Трампа вивчає двосторонні митні та торговельні відносини.

Акції також зросли після того, як дані показали, що ціни виробників в США зросли в січні, в той час як ключові елементи основного індексу витрат на особисте споживання (PCE), показник, який ретельно відслідковується Федеральною резервною системою США, були незначними або навіть нижчими.

Компоненти, в тому числі ціни на послуги лікарів та лікарень, або залишилися практично незмінними, або незначно зросли. Охорона здоров'я, що має майже 20% ваги в базовому індексі споживчих цін, знизилась на 0,06%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США різко знизилась після публікації звіту, що свідчить про зростання впевненості інвесторів в уповільненні інфляції.

Акції Tesla підскочили на 5,9%, Nvidia - на 3,2%, а Apple - на 2%, піднявши індекс S&P 500 до рекордного рівня закриття 23 січня.

«Інвестори в акції беруть приклад з ринку облігацій, - сказав Джек Аблін, головний інвестиційний директор Cresset Capital. «Інвестори також готувалися до тривожно високого рівня інфляції, виходячи з мит».

Індекс S&P 500 піднявся на 1,04% і завершив сесію на позначці 6 115,07 пунктів. Це був найбільший одноденний приріст S&P 500 з 15 січня.

Nasdaq виріс на 1,50% до 19 945,64 пунктів, а Dow Jones Industrial Average - на 0,77% до 44 711,43 пунктів.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно високими - 15,3 млрд. акцій, порівняно з 15,0 млрд. акцій в середньому за попередні 20 сесій.

Всі 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі з сировинними індексами, які зросли на 1,71%, за ними на 1,6% зріс споживчий індекс.

Ф'ючерси на процентні ставки свідчать про те, що трейдери очікують єдиного зниження ставки на 25 базисних пунктів від центрального банку до кінця 2025 року, згідно з даними CME's FedWatch Tool.

Кількість американців, які подали нові заявки на отримання допомоги по безробіттю, знизилася минулого тижня, свідчить ще один звіт.

Акції Chevron зросли на 0,6% після того, як нафтовий гігант заявив, що звільнить до 20% своєї глобальної робочої сили до кінця 2026 року.

Акції Trade Desk впали на 33% після того, як фірма, що займається рекламними технологіями, спрогнозувала доходи за перший квартал нижче оцінок аналітиків.

MGM Resorts International підскочили на 17% після того, як оператор казино перевершив прогнози прибутку і доходів за четвертий квартал.

В індексі S&P 500 кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 3,7 до одного.

Індекс S&P 500 показав 36 нових максимумів і 11 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 124 нових максимуми і 105 нових мінімумів.