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АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає до основних валют

15:43 13.02.2025 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.

Увагу трейдерів у четвер спрямовано на щотижневий звіт про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США, а також на дані про динаміку цін виробників у країні за січень. Обидва звіти будуть оприлюднені о 15:30 кч.

Пара євро/долар за даними на 14:40 EET у четвер торгується на рівні $1,0395 порівняно з $1,0384 на закриття попередньої сесії.

Євро може отримати підтримку за рахунок надій на перемир'я в російсько-українському конфлікті, зазначає аналітик ING Кріс Тернер, думку якого наводить The Wall Street Journal. Водночас загроза впровадження Вашингтоном нових мит на товари, що надходять з ЄС, обмежуватиме зміцнення європейської валюти, каже експерт.

Курс фунта піднявся під час торгів до $1,2466 проти $1,2444 напередодні.

Попередні дані Національного статистичного управління (ONS) Великої Британії, оприлюднені в четвер, показали несподіване зростання ВВП країни в четвертому кварталі на 0,1% порівняно з трьома попередніми місяцями. Аналітики в середньому прогнозували його зниження на 0,1%, повідомляє Trading Economics.

Курс долара в парі з єною знизилася до 153,83 єни проти 154,42 єни на закриття попередніх торгів. Курс американської валюти до офшорного юаня опустився до 7,3008 юаня з 7,3102 юаня на закриття попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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