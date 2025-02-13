Фінансові новини
- |
- 13.02.25
- |
- 18:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Акції українських компаній стрімко дорожчають на новинах про початок перемовин Трампом про мир
14:35 13.02.2025 |
Курс акцій агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку торгів у четвер станом на 11:00 за кч підскочив на 13,29%, Ferrexpo - на 18,06% на новинах попереднього вечора щодо початку Трампом переговорів про мир з лідерами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, стрімко дорожчають й акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі.
Згідно із її даними, курс акцій Milkiland збільшився на 12,11%, компанії Coal Energy із зупиненими через війну шахтами - на 6,79%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" - на 5,36%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" з землями біля фронту - на 4,56% та 3,72%, KSG-Agro (всі ці папери входять до складу українського індексу) - на 4,85%.
Окрім того, на 7,91% зросли в ціні й акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять у склад індексу через малий free-float.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У підписаному Зеленським рішенні про санкції проти Порошенка знайшли помилки
ТОП-НОВИНИ
|У найбільшій групі Європарламенту шоковані санкціями РНБО проти Порошенка
|Українські дрони завдали повторного удару по нафтопереробній станції «Андреаполь» у РФ
|ДБР звернулось до суду щодо обмеження термінів ознайомлення Порошенко з «вугільною справою»
|Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Порошенка, Медведчука, Коломойського, Боголюбова, Жеваго - указ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США дешевшає до основних валют
|Акції українських компаній стрімко дорожчають на новинах про початок перемовин Трампом про мир
|Використання електронного «європротоколу» у 2024 р. зросло на 50% - МТСБУ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8415 грн/$1
|Європейські фондові ринки торгуються без єдиної динаміки в четвер
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.02.25
|Ціни на золото зростають, а долар падає на тлі сподівань на мир між Росією та Україною
Бізнес
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів
|Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
|Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі
|США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
|Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту
|Європа інвестує €200 млрд у ШІ. Запустила найбільший приватно-державний проєкт
|У Фінляндії розробили інноваційний метод виявлення раку