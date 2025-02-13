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АНАЛІТИКА

Акції українських компаній стрімко дорожчають на новинах про початок перемовин Трампом про мир

14:35 13.02.2025 |

Фінанси

 

Курс акцій агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку торгів у четвер станом на 11:00 за кч підскочив на 13,29%, Ferrexpo - на 18,06% на новинах попереднього вечора щодо початку Трампом переговорів про мир з лідерами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, стрімко дорожчають й акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі.

Згідно із її даними, курс акцій Milkiland збільшився на 12,11%, компанії Coal Energy із зупиненими через війну шахтами - на 6,79%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" - на 5,36%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" з землями біля фронту - на 4,56% та 3,72%, KSG-Agro (всі ці папери входять до складу українського індексу) - на 4,85%.

Окрім того, на 7,91% зросли в ціні й акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять у склад індексу через малий free-float.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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