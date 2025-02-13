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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8415 грн/$1
12:41 13.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 13 лютого 2025 року.
|Показник
|12.02.2025
|13.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7755
|41.8415
|0.16
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 13 лютого- 41,7927 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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