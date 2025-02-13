Європейські фондові ринки торгуються без єдиної динаміки в четвер

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи торгуються різноспрямовано, трейдери вивчають звітність компаній, що надходить.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 піднявся на 0,35%, до 549,72 пункту.

Британський FTSE 100 станом на 11:55 EET знизився на 0,85%, іспанський IBEX 35 - на 0,21%. Німецький DAX додав 1,05%, французький CAC 40 - 0,89%, італійський FTSE MIB - 0,21%.

У складі Stoxx 600 лідирують нідерландська Adyen NV (+13,9%) і німецька Carl Zeiss Meditec (+6,3%).

Папери німецького сервісу доставки Delivery Hero дорожчають на 6,3%. Компанія повідомила про зростання виручки приблизно на 20% у 2024 році, до 12,8 млрд євро з 10,46 млрд євро роком раніше. Скоригована EBITDA склала близько 750 млн євро порівняно з 253,3 млн євро у 2023 році. У 2025 році Delivery Hero очікує отримати скориговану EBITDA на рівні 975 млн - 1,025 млрд євро, а також прогнозує підйом виручки - на 17-19%.

Ринкова вартість Siemens AG зростає на 6%. Найбільший у Європі промисловий конгломерат Siemens AG у першому кварталі 2025 фінансового року збільшив чистий прибуток на 52%, що перевершило очікування аналітиків.

Папери швейцарської Nestle дорожчають на 5,9%. Компанія скоротила виручку на 1,8%, а чистий прибуток - на 2,9% у 2024 році, але очікує прискорення органічного зростання виручки за підсумками 2025 року. Nestle планує підвищити дивіденди до 3,05 франка ($3,36) з 3 франків на акцію.

Ринкова вартість Compagnie Generale des Etablissements Michelin зростає на 5,2%. Компанія знизила операційний і чистий прибуток за підсумками 2024 року, але прогнозує збільшення операційного прибутку без урахування зміни валютних курсів у 2025 році.

Суттєво знижується капіталізація нафтогазової Neste Oyj (-11,8%), британського виробника харчових інгредієнтів Tate & Lyle (-9,8%), який очікує на скорочення виручки за підсумками 2025 року, British American Tobacco (-8,5%).

Ринкова вартість Unilever зменшується на 6,7%. Один із провідних світових постачальників товарів повсякденного попиту скоротив виручку в четвертому кварталі 2024 року на 0,1%, сильніше за очікування.

Акції Braclays дешевшають на 5%, попри загалом позитивну звітність. Британський банк відзвітував про зростання доподаткового прибутку на 24%, а також поліпшив прогноз на 2025 рік. Його доподатковий прибуток у жовтні-грудні становив 1,7 млрд фунтів, перевищивши наданий самим банком консенсус-прогноз аналітиків 1,62 млрд фунтів.

Папери Commerzbank AG знижуються в ціні на 0,5%. Другий за величиною банк Німеччини підтвердив оцінки фінпоказників за 2024 рік. У поточному році Commerzbank очікує чистий прибуток на рівні 2,4 млрд євро, у 2028 році - 4,2 млрд євро.