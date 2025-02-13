Ціни на золото зростають, а долар падає на тлі сподівань на мир між Росією та Україною

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у четвер, залишаючись на рівні рекордних максимумів, навіть незважаючи на те, що надії на укладення мирного договору між Росією і Україною викликали ризиковий рух на більш широких фінансових ринках.

Сила на ринках металів була головним чином зумовлена ослабленням долара, який знизився, незважаючи на те, що індекс споживчих цін у США виявився вищим, ніж очікувалося, за січень. Цей показник ще більше зменшив очікування зниження процентних ставок.

Але золото не було стримане сильними даними по інфляції, залишаючись в полі зору нещодавніх піків, оскільки загроза підвищення торгових мит за президента США Дональда Трампа зберігається. Мита Трампа були ключовим фактором зростання золота в останні тижні.

О 06:59 EET спотове золото подорожчало на 0,5% до 2 918,70 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,6% до 2 947,0 доларів за унцію. Спотові ціни залишилися близькими до рекордного максимуму в $2 943,25 за унцію, досягнутого на початку цього тижня.

Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський висловили надію на мир в окремих розмовах з президентом США. Трамп заявив, що доручив вищим посадовим особам США розпочати мирні переговори.

Це сталося після того, як міністр оборони США Піт Хеггет заявив, що Україна більше не буде прагнути до членства в альянсі НАТО і не намагатиметься повернути всю свою територію, захоплену Росією. Заявка України на вступ до НАТО була головним предметом суперечок для Москви і рушійною силою повномасштабного вторгнення в Україну, розпочатого у 2022 році.

Але надії на завершення конфлікту, який наприкінці лютого розпочнеться на четвертий рік, спричинили ралі ризиків на ширших фінансових ринках. Війна порушила світову торгівлю і спровокувала енергетичну кризу в Європі.

Хоча підвищення апетиту до ризику не обіцяє нічого хорошого для безпечних гаваней, золото залишалося в ціні, незважаючи на інші фактори невизначеності, особливо на фронті процентних ставок і торговельних мит.

Інші дорогоцінні метали зросли в четвер. Ф'ючерси на платину зросли на 1,2% до 1057,65 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до 32,880 доларів за унцію.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,1% до $9 474,75 за тонну, в той час як березневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,8% до $4,7265 за фунт.

Ринки все ще залишаються в напрузі через те, що процентні ставки в США залишаються високими довше, після того, як дані по індексу споживчих цін за січень виявилися гарячішими, ніж очікувалося.

За цим послідувала заява голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що центральний банк залишатиметься обережним щодо подальшого зниження ставок. Пауелл також сказав, що сильна економіка США дає ФРС достатньо простору для маневру, щоб не поспішати зі зниженням ставок.

Ринки також залишаються на межі через інфляцію, яка підтримується підвищенням торговельних мит США, що ляже на плечі вітчизняних імпортерів.

Раніше цього тижня Трамп затвердив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію, а також позначив відповідні мита для основних торговельних партнерів США.

Занепокоєння з приводу підвищення мит стало ключовим фактором попиту на золото як на засіб захисту.