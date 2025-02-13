Акції в Азії зростають на фоні технологічного ралі в Китаї, а M&A допомагають компенсувати коливання індексу споживчих цін

Азіатські акції виросли в четвер, оскільки ралі в Китаї, що підживлюється штучним інтелектом, і повідомлення про активність угод в технологічному секторі Японії допомогли компенсувати зустрічний вітер, викликаний гарячими даними по інфляції в США.

Акції технологічних компаній в Азії також зросли на тлі наполегливих надій на те, що ШІ продовжить підтримувати сектор в найближчі роки.

Апетит до ризику також був підтриманий президентом США Дональдом Трампом, який говорив про мирний договір між Росією і Україною, що може покласти край трирічному конфлікту. Ціни на нафту впали на цій заяві.

Регіональні ринки здебільшого відмахнулися від поміркованого підйому з Волл-стріт, оскільки американські акції впали на нічних торгах після сильніших, ніж очікувалося, даних по індексу споживчих цін. Ці дані ще більше підірвали очікування щодо зниження процентних ставок.

Але втрати були обмежені низкою високих прибутків, а ф'ючерси на американські фондові індекси також зростали на азіатських торгах.

Тим не менш, апетит до ризику залишився нестійким перед обличчям підвищення торгових мит за президента США Дональда Трампа, який цього тижня ввів високі мита на імпорт сировинних товарів і пригрозив ввести відповідні мита на основних торгових партнерів США.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite трохи виросли в четвер, в той час як гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,1% до чотиримісячного максимуму.

З середини січня китайські ринки зросли на 5-15%, причому зростання пов'язане виключно зі зростаючим оптимізмом щодо можливостей штучного інтелекту в країні. Ця тенденція була викликана випуском DeepSeek R1 наприкінці січня.

Аналітики UBS вважають, що ралі на фондовому ринку все ще має підґрунтя, принаймні, виходячи з історичних тематичних ралі на китайських ринках. Вони додали, що китайські ринки пройшли менше половини свого поточного ралі.

Проте, за винятком секторів, пов'язаних з технологіями та штучним інтелектом, настрої щодо більш широких китайських ринків були менш оптимістичними, особливо в умовах назріваючої торговельної війни з США.

Минулого тижня Трамп запровадив 10%-ві мита проти Китаю, що викликало гнів і відповідні заходи з боку Пекіна.

Японський індекс Nikkei 225 підскочив на 1,2%, а індекс TOPIX додав 0,9%.

Зростання відбулося в основному за рахунок експортно-орієнтованих акцій, які зросли після різкого падіння єни цього тижня. Пара USD/JPY різко зросла з двомісячних мінімумів, досягнутих на початку лютого, навіть незважаючи на те, що дані по інфляції індексу цін виробників в Японії виявились сильнішими, ніж очікувалось, в січні.

Фірма з кібербезпеки Trend Micro Inc. показала найкращі результати на Nikkei, піднявшись більш ніж на 16% після того, як Reuters повідомило, що фірма стала об'єктом конкурентної боротьби між кількома гігантами приватного капіталу, в тому числі Bain Capital, Advent International і EQT.

Більшість азіатських ринків зростали, хоча інвестори все ще готувалися до високих процентних ставок у США на довший термін на тлі повільної інфляції. Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл також підтвердив цю тенденцію під час виступу в Конгресі цього тижня.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,2%, в той час як сінгапурський індекс Straits Times впав на 0,2%.

Південнокорейський індекс KOSPI підскочив на 0,9% завдяки акціям виробників мікросхем, які мають певний вплив на китайський бум штучного інтелекту.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися помірно позитивно, хоча Nifty втрачав позиції шість сесій поспіль на тлі погіршення настроїв щодо Індії. Загроза підвищення тарифів США проти Індії також тиснула на місцеві акції.