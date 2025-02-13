S&P 500 знизився, оскільки високі дані по інфляції в США натякають на меншу кількість знижень ставок

Індекс S&P 500 знизився в середу після того, як більш високі, ніж очікувалося, показники інфляції в США посилили побоювання, що Федеральна резервна система не знизить процентні ставки найближчим часом, в той час як акції CVS Health і Gilead Sciences виросли після оптимістичних квартальних звітів.

Акції Nvidia і Amazon впали більш ніж на 1%, причому ці два важковаговика в області ШІ-обчислень чинять тиск на S&P 500.

Споживчі ціни в США зросли в січні найбільше за останні півтора року, що підтвердило заяву ФРС про те, що вона не поспішає відновлювати зниження ставок.

Зростання цін стало пересторогою для президента Дональда Трампа щодо запровадження мит на імпортні товари, які економісти вважають інфляційними.

За даними CME Fedwatch, ф'ючерси на процентні ставки зараз вказують на те, що трейдери вбачають близько 70% ймовірності того, що ФРС знизить ставки ще на 25 базисних пунктів до кінця 2025 року, в порівнянні з приблизно 80% у вівторок.

«Ринок засвоює те, що ФРС може взагалі не знизити ставку. Ось чому фондовий ринок падає, - сказав Джейк Доллархайд, генеральний директор Longbow Asset Management в Талсі, штат Оклахома.

S&P 500 знизився на 0,27% і завершив сесію на позначці 6 051,97 пунктів.

Nasdaq виріс на 0,03% до 19 649,95 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,50% до 44 368,56 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 дев'ять знизилися, на чолі з енергетичними індексами, які впали на 2,69%, за ними на 0,91% знизився сектор нерухомості.

Акції CVS Health зросли на 15% після того, як медичний конгломерат перевершив прогнози щодо прибутку в четвертому кварталі, натякнувши на покращення показників під керівництвом нового генерального директора Девіда Джойнера.

Gilead Sciences підскочили на 7,5% після того, як біотехнологічна компанія спрогнозувала прибуток на 2025 рік, вищий за оцінки аналітиків.

Голова ФРС Джером Пауелл також розпочав свій другий день свідчень перед Конгресом у середу. У вівторок він підтвердив банківському комітету Сенату, що центральний банк США не поспішає знову знижувати ставки.

Січневий показник інфляції - це останній показник інфляції до того, як на неї вплинуть митні заходи Трампа, які набули чинності цього місяця.

Радники Трампа з питань торгівлі завершують розробку планів щодо взаємних мит на кожну країну, яка стягує мита з американського імпорту.

Індекс волатильності Cboe, відомий як «вимірювач страху» Волл-стріт, підскочив до найвищого рівня за тиждень.

Прибутковість казначейських облігацій зросла після даних про інфляцію, а прибутковість 10-річних облігацій досягла максимуму за останні два тижні.

Акції Lyft впали на 8% після того, як компанія-перевізник прогнозувала, що валове бронювання в поточному кварталі буде нижчим за очікування.

У довгостроковій перспективі акції Robinhood Markets зросли на 5% після того, як біржова платформа повідомила про квартальний дохід, що перевищив очікування аналітиків, завдяки шаленій торговельній активності після перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді.

На сесії в середу акції, що падали, переважали акції, що зростали, в індексі S&P 500 у співвідношенні 2,2 до одного.

Індекс S&P 500 зафіксував 24 нових максимуми і 24 нових мінімуми, а індекс Nasdaq - 75 нових максимумів і 210 нових мінімумів.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 14,8 мільярдів акцій, порівняно з середнім показником 14,9 мільярдів акцій за попередні 20 сесій.