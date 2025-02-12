Долар знижується до євро і фунта, зміцнюється до єни перед виходом даних щодо інфляції в США

Американський долар трохи знижується проти євро і фунта стерлінгів і впевнено зміцнюється в парі з єною перед виходом важливих статданих у США.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - додає 0,12%.

Увагу ринку спрямовано на дані про динаміку споживчих цін у США за січень, що буде опубліковано в середу о 15:30 EET Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає збереження інфляції в країні на рівні 2,9% у річному вираженні та її ослаблення до 0,3% з 0,4% у щомісячному обчисленні. Річна базова інфляція, за їхніми оцінками, сповільниться до 3,1% з 3,2%.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл, який виступив напередодні в банківському комітеті Сенату США, знову заявив про відсутність необхідності поспішати з подальшим зниженням ставки.

"Оскільки грошово-кредитна політика наразі є значно менш обмежувальною, ніж вона була, і економіка США залишається сильною, нам не потрібно поспішати з коригуванням нашого підходу", - сказав Пауелл.

"Думаю, що сьогоднішній звіт з інфляції буде більш показовим для ринку, ніж виступ Пауелла", - зазначила аналітик Rabobank Джейн Фолі. Вона очікує, що звіт внесе більше ясності щодо перспектив прискорення або уповільнення ФРС темпів пом'якшення своєї грошово-кредитної політики.

Ринки продовжують стежити за ситуацією в міжнародній торгівлі на тлі заяв президента США Дональда Трампа з приводу мит на імпорт і вже прийнятих ним протекціоністських рішень. Трамп обіцяв уже до сьогоднішнього дня вжити заходів у відповідь проти країн, які обкладають американський імпорт. Проблема для трейдерів полягає в неможливості передбачити, в який саме день Вашингтон значно розширить мита, зазначає аналітик ING Кріс Тернер.

"Ми не схильні говорити про будь-яку значущу корекцію долара за відсутності будь-яких макроекономічних підстав", - сказав він.

Деякі інвестори припускали, що американські мита нададуть підтримку долару, змінивши торгові потоки і підштовхнувши інші країни до ослаблення національних валют для збереження конкурентоспроможності свого експорту.

Тим часом, наслідки мит для інфляції незрозумілі, і тому важко передбачити, як складеться ситуація, коли анонсовані Трампом відповідні заходи наберуть чинності.

Євро за даними на 14:56 EET у середу торгується з підвищенням на 0,13% від рівня закриття попередньої сесії, по $1,0376. Фунт дорожчає на 0,06%, до $1,2454.

Курс долара в парі з єною зросла на 0,75%, до 153,64.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда зазначив у середу, що центробанк має всебічно оцінити вплив політики президента Трампа, перш ніж включати її у свої економічні прогнози.

"Ми не зможемо зрозуміти вплив на Японію, доки не побачимо всієї картини загалом - наприклад, який вигляд матиме загальний пакет заходів і які саме зміни в політиці спричиняють коливання валютних курсів", - заявив Уеда, виступаючи в парламентському комітеті.

Уеда сказав, що масштаб підвищення процентної ставки залежатиме від економічних умов. Він також повідомив, що центральний банк розгляне можливість подальшого скорочення обсягів купівлі державних облігацій.

Раніше член ради керуючих японського ЦБ Наокі Тамура заявив, що центробанку варто було б підняти ставку до 1% або вище в другому півріччі 2025 фінроку з нинішнього рівня в 0,5%.

