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Джильберт Честертон
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7755 грн/$1
12:34 12.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 12 лютого 2025 року.
|Показник
|11.02.2025
|12.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6593
|41.7755
|0.28
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 12 лютого- 41,6696 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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