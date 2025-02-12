Європейські фондові індекси підвищуються в середу

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають на торгах у середу.

Трейдери вивчають квартальну звітність компаній, що надходить, і продовжують стежити за заявами президента США Дональда Трампа щодо мит на імпорт.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:33 EET виріс на 0,12%, до 547,82 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,07%, німецький DAX - 0,25%, французький CAC 40 - 0,2%, італійський FTSE MIB - 0,25%, іспанський IBEX 35 - 0,61%.

У складі Stoxx 600 лідирує пивоварна компанія Heineken (+11,5%), яка прозвітувала про зростання операційного прибутку на 8,9% у 2024 році, що краще за консенсус-прогноз аналітиків на 5,3%. Рада директорів Heineken рекомендувала підвищити дивіденди до 1,86 євро на акцію з 1,73 євро роком раніше, а також схвалила дворічну програму викупу власних акцій обсягом до 1,5 млрд євро.

Котирування акцій ABN AMRO Bank підвищуються на 7,7%. Нідерландський банк відзвітував про зростання чистого процентного доходу на 11% у четвертому кварталі. Одночасно його чистий прибуток знизився на 27%. За підсумками 2024 року чистий процентний дохід збільшився на 4% - сильніше, ніж очікували в банку.

Папери британського девелопера Barratt Redrow дорожчають на 7,3%. Компанія повідомила про зростання обсягів завершеного будівництва, підвищила розмір проміжних дивідендів на 25%, а також анонсувала викуп акцій.

Капіталізація французької холдингової компанії Kering SA, власника відомих модних брендів, зростає на 5,1%.

Ринкова вартість Deutsche Boerse AG підвищується на 0,4%. Німецький біржовий оператор збільшив чистий прибуток у четвертому кварталі 2024 року на 25%, виручку - на 8%. Його чистий прибуток і виручка за підсумками 2024 року зросли на 13% і 15% відповідно. Deutsche Boerse також оголосив про запуск нової програми зворотного викупу акцій на суму 500 млн євро.

Найсильніше дешевшають папери норвезької Storebrand AM (-7,7%), швейцарської DKSH Holding AG (-6,9%) і німецької Carl Zeiss Meditec (-6,8%).

Котирування акцій Koninklijke Ahold Delhaize знижуються на 5,2%. Голландська мережа супермаркетів повідомила про скорочення чистого прибутку приблизно на 16% у четвертому кварталі, до 380 млн євро, тоді як аналітики оцінювали його на рівні 611 млн євро.