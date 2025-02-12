Ціни на золото знизилися з рекордних максимумів напередодні даних з інфляції ІСЦ

Ціни на золото впали з рекордних максимумів на торгах в Азії в середу під тиском зростання прибутковості казначейських облігацій після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що не варто поспішати зі зниженням процентних ставок.

Трейдери також залишалися прихильними до долара напередодні публікації ключових даних по інфляції індексу споживчих цін в США, які, як очікується, вплинуть на перспективи процентних ставок.

Проте цього тижня золото досягло низки рекордних максимумів, оскільки неприйняття ризиків зросло на тлі підвищення торговельних мит США за президента Дональда Трампа. Трамп запровадив 25% імпортні мита на сталь і алюміній, а також оголосив про плани запровадити відповідні тарифи проти найбільших торговельних партнерів Америки.

Цей крок збільшив попит на активи-прихістки, так само як і риторика Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС та сектору Газа, яка викликала гнів близькосхідних держав. У вівторок спотове золото досягло рекордного максимуму в $2 943,25 за унцію.

О 08:08 EET спотове золото впало на 0,4% до 2 887,02 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, подешевшали на 0,7% до 2 912,74 доларів за унцію.

Тиск на золото чинило, головним чином, зростання прибутковості казначейських облігацій, де 10-річна ставка знову перевищила позначку 4,5%, після того, як Пауелл заявив, що ФРС залишається обережною щодо подальшого зниження відсоткових ставок.

У своєму виступі перед банківським комітетом Сенату Пауелл послався на повільну інфляцію, стійкість американської економіки та невизначеність щодо інфляційних наслідків політики Трампа як на те, що ФРС не має достатніх стимулів для подальшого зниження ставок.

Його коментарі значною мірою перегукуються з аналогічною риторикою голови ФРС під час січневого засідання центрального банку, на якому ФРС залишила ставки без змін.

Пауелл також зазначив, що монетарна політика США була достатньо пом'якшена після зниження ставок на 100 базисних пунктів до 2024 року.

Дохідність казначейських облігацій різко зросла після коментарів Пауелла, що спричинило тиск на ціни на золото та інші метали. Перспектива високих процентних ставок створює більший тиск на недохідні активи, такі як золото, оскільки збільшує альтернативну вартість інвестицій в ці активи.

Проте, незважаючи на нещодавні втрати, золото демонструвало сильне зростання протягом останнього тижня.

Інші дорогоцінні метали впали в середу після деякого зростання минулого тижня, хоча в основному вони відставали від золота. Ф'ючерси на платину не змінилися і становили 1037,45 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,2% до 32,252 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,1% до 9370,10 доларів за тонну, в той час як березневі ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 4,5918 доларів за фунт.

Сьогодні Пауелл має дати свідчення перед Конгресом.

Але перед виступом Пауелла основна увага буде прикута до даних по інфляції за січень, які вийдуть в сьогодні.

Очікується, що показник ІСЦ залишиться практично незмінним з грудня, оскільки в останні місяці інфляція стала в'язкою.

Goldman Sachs заявив, що очікує, що базовий ІСЦ - який виключає волатильні статті - в січні буде дещо вищим за консенсус-прогноз.