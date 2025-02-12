Акції в Азії ростуть на чолі з технологічним сплеском в Гонконзі

Більшість азіатських акцій виросли в середу на чолі з ралі в технологічному секторі Гонконгу на тлі зростаючого оптимізму щодо штучного інтелекту, в той час як зростання інших регіональних індексів залишалося стриманим напередодні ключового звіту по інфляції в США.

Ф'ючерси на американські фондові індекси залишалися стабільними протягом азіатських торгів, оскільки інвестори оцінювали зауваження голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла щодо процентних ставок напередодні ключових даних по інфляції, які будуть опубліковані сьогодні.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс більш ніж на 2% в середу, різко перевищивши інші регіональні фондові індекси, оскільки китайські технології та акції електромобілів зросли на тлі ажіотажу навколо штучного інтелекту.

Акції Alibaba Group, що котируються на Гонконгській біржі, підскочили більш ніж на 8% і досягли чотиримісячного максимуму на повідомленнях про стратегічне партнерство з Apple Inc для розробки функцій штучного інтелекту для iPhone в Китаї.

Акції виробника електромобілів BYD Co піднялися на 5,5% після досягнення рекордного максимуму у вівторок, коли компанія оголосила про плани оснастити свої моделі передовими системами допомоги водієві.

Інші акції китайських технологічних компаній, що котируються на Гонконгській біржі, були підтримані оптимізмом щодо прориву в галузі штучного інтелекту від компанії DeepSeek.

Акції Tencent Holdings Ltd зросли на 2,2%, а акції Xiaomi Corp - на 4% до нового рекордно високого рівня в 44,55 гонконгських доларів у середу.

У континентальному Китаї індекс Shanghai Composite виріс на 0,2%, в той час як індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 майже не змінився.

Азійські ринки торгуються обережно, оскільки інвестори очікують публікації даних по споживчій інфляції в США, які, як очікується, дадуть нові підказки щодо траєкторії процентної ставки ФРС.

Тим часом, голова ФРС Джером Пауелл заявив, що економіка знаходиться в хорошому стані і центральний банк не поспішає знижувати процентні ставки.

Інвестори також побоювалися ескалації торгової напруженості, викликаної американськими митами, що загрожує сповільнити економічне зростання і порушити ланцюжки поставок у ключових галузях промисловості.

Японський Nikkei 225 виріс на 0,2% після повернення з вихідних, в той час як TOPIX впав на 0,3%.

Південнокорейський KOSPI виріс на 0,2%, а індонезійський Jakarta Stock Exchange Composite - на 0,9%.

Філіппінський індекс PSEi Composite був трохи вищим, в той час як сінгапурський Straits Times Index майже не змінився.

Індійський Nifty 50 знизився на 0,2% на відкритті торгів, а австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,3%.