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АНАЛІТИКА

Долар взяв перепочинок перед виходом індексу споживчих цін у США

07:40 12.02.2025 |

Фінанси

 

Долар зробив крок назад від свого ралі, викликаного митами, залишивши його нижче нещодавніх піків, оскільки трейдери чекають на дані по інфляції в США і новини з більш широкого торгового фронту.

На початку середи долар зміцнився на 0,3% і вперше за тиждень перевищив позначку 153 ієни, але в інших місцях він зазнав незначних втрат і торгувався на рівні $1,0357 за євро.

Європейський Союз, Мексика і Канада засудили рішення Дональда Трампа запровадити 25% тарифи на імпорт сталі та алюмінію, а голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що будуть вжиті контрзаходи.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виступив з першою частиною свого дворічного звіту перед Конгресом і висловив думку, що ФРС не поспішає зі зниженням процентних ставок.

У вівторок євро виріс на 0,5% і востаннє залишався стабільним, в той час як фунт стерлінгів виріс приблизно на 0,7% і коливався на рівні $1,2441 на початку азіатської сесії в середу. Австралійський долар піднявся на 0,3% і утримувався на рівні $0,6294 під час ранкової торгівлі.

Інвестори припускали, що американські мита будуть позитивними для долара, оскільки вони змінять торговельні потоки і заохотять інші країни послабити свої валюти, щоб компенсувати податки.

Однак аналітики кажуть, що наслідки для інфляції менш зрозумілі, і що важко сказати, куди впадуть фішки, коли мита і відповідні дії набудуть чинності, що призведе до того, що ринок, який і без того мав значну довгу позицію по долару, поки що не бажає підштовхувати його до підвищення.

«Я не бачу жодного сильного каталізатора», - сказав Імре Шпейзер, валютний стратег Westpac в Окленді. За його словами, ринки також можуть бути вразливими до несподіванок, коли о 13:30 за Гринвічем будуть опубліковані дані по інфляції в США.

Економісти, опитані Reuters, очікують, що базовий індекс споживчих цін у січні дещо зросте до 0,3%, а підприємства вже почали закладати основу для майбутнього зростання цін, спричиненого митами.

За прогнозами, зниження процентної ставки в США не буде до вересня, і лише 35 базисних пунктів пом'якшення закладено в ціну на цей рік.

«Сильніший показник (інфляції) може призвести до ще більшого подорожчання», - сказав Спайзер. «Я не здивуюся, якщо це відсуне пом'якшення на наступний рік».

Минулого тижня чисті довгі позиції по долару США проти інших валют G10 становили близько $31,5 млрд.

Канадський долар, що постраждав від мит, був міцним і наблизився до свого найвищого рівня за рік - 1,4293 канадських долара за долар, навіть незважаючи на те, що представник Білого дому заявив, що мита на сталь накладатимуться на загрозу введення загального 25% мита на Мексику і Канаду. Мексиканський песо та інші валюти ринків, що розвиваються, залишаються під тиском і близькі до глибоких нещодавніх мінімумів.

В'єтнамський донг досяг рекордного падіння у вівторок через побоювання, що значне позитивне сальдо торгового балансу з США і великі торгові потоки з Китаю можуть призвести до введення мит.
За матеріалами: investing.com
 

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