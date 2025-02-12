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Волл-стріт завершила торги різноспрямовано, оскільки Coca-Cola зростає, а Tesla падає
07:31 12.02.2025 |
Основні індекси Волл-стріт у вівторок завершили торги різноспрямовано, оскільки прибутки Coca-Cola та Apple компенсували втрати Tesla, в той час як інвестори аналізували останні коментарі голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла.
Центральний банк США не поспішає знову знижувати короткострокову процентну ставку, оскільки економіка «в цілому сильна», з низьким рівнем безробіття та інфляцією, що все ще перевищує цільовий показник ФРС у 2%, сказав Пауелл у вступному слові на слуханнях у банківському комітеті Сенату.
Інвестори також очікували нових коментарів щодо мит від президента США Дональда Трампа, наступного дня після того, як він суттєво підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію і заявив, що протягом наступних двох днів будуть зроблені оголошення про відповідні мита для всіх країн, які вводять мита на американські товари.
«Оцінки зростають, керівні принципи компаній вимірюються, інфляція залишається стійкою, урядова політика невизначена, переговори про мита тривають, а глобальна напруженість зростає. Отже, в сукупності, рівень невизначеності є високим, що означає підвищену волатильність», - сказав Террі Сандвен, головний стратег з питань акцій в U.S. Bank Wealth Management.
Акції Coca-Cola виросли на 4,7% після того, як виробник напоїв перевершив прогнози по доходах в четвертому кварталі, чому сприяли більш високі ціни і стійкий попит на його газовані напої та соки.
Акції Tesla впали на 6,3% на наступний день після того, як Reuters та інші агентства повідомили, що консорціум на чолі з генеральним директором Ілоном Маском запропонував 97 мільярдів доларів за покупку некомерційної організації, яка контролює стартап зі створення штучного інтелекту OpenAI.
Свідчення Пауелла в Сенаті - це перший з двох днів слухань на Капітолійському пагорбі. У середу він виступить перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників.
Згідно з даними LSEG, трейдери очікують щонайменше одного зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів в цьому році і 44% ймовірності ще одного зниження на таку ж величину.
Дані по індексу споживчих цін за січень будуть опубліковані о 13:30 за Гринвічем в середу, перед виступом Пауелла.
Акції Apple виросли на 2,2% після того, як видання The Information повідомило, що Apple співпрацює з Alibaba для розробки і впровадження функцій штучного інтелекту для користувачів iPhone в Китаї.
S&P 500 піднявся на 0,03% і завершив сесію на позначці 6 068,50 пунктів.
Nasdaq знизився на 0,36% до 19 643,86 пунктів, а Dow Jones Industrial Average виріс на 0,28% до 44 593,65 пунктів.
Обсяги торгів на американських біржах були відносно високими - 15,4 млрд. акцій, порівняно з 14,9 млрд. акцій в середньому за попередні 20 сесій.
З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім зросли, на чолі з індексом споживчих товарів, який збільшився на 0,91%, за ним на 0,76% зросли індекси енергетичних компаній. Споживчі індекси впали на 1,2%.
Акції Phillips 66 зросли на 4,7% після того, як активіст Elliott Investment Management заявив, що придбав пакет акцій нафтопереробного заводу на суму понад 2,5 мільярди доларів.
Акції DuPont de Nemours подорожчали майже на 7% після того, як виробник промислових матеріалів підвищив прогноз прибутку на 2025 рік на тлі високого попиту на електроніку.
Акції компанії Ecolab, що займається водними технологіями, зросли на 6,2% після того, як компанія спрогнозувала вищий, ніж очікувалося, скоригований прибуток на 2025 рік.
Акції Fidelity National Information Services впали більш ніж на 11% після того, як банківський і платіжний конгломерат спрогнозував прибуток у першому кварталі нижче очікуваного.
В індексі S&P 500 кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,1 до одного.
На фондовому ринку США акції, що падають, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 1,3 до одного.
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