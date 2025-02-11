Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На токені Трампа заробила його сімʼя і перші інвестори, інші – втратили понад $2 млрд

 

Понад 810 000 інвесторів, що вклали гроші у криптовалюту президента США Дональда Трампа $Trump, втратили більш як $2 млрд після обвалу ціни токена. Про це пише The New York Times.

Водночас родина Трампів та їхні партнери отримали майже $100 млн у вигляді торгових зборів, хоча більшість з них ще не перевели в готівку, свідчать дані Chainalysis.

Перший інвестор, імʼя якого невідоме, вклав майже $1,1 млн у мемкоїн Трампа до того, як президент США опублікував повідомлення про запуск монети. Тоді ціна токена складала $0,18. В результаті, інвестор отримав $109 млн прибутку за два дні.

Криптоаналітики припускають, що трейдер діяв на основі інсайдерської інформації.

Інший трейдер придбав токени через дві хвилини після їхнього запуску, а потім менш ніж за пів години продав усі мемкоїни, отримавши чистий прибуток у розмірі $2,7 млн.

Загалом трохи менше ніж 700 000 інвесторів отримали прибуток від $Trump. Найприбутковішими були перші вкладення, які принесли 31 трейдеру $669 млн прибутку за кілька днів.

Ціна мемкоїна Трампа швидко сягнула свого піка у $75, після чого почала падати. Наразі ціна $Trump коливається на рівні $17.

За інформацією видання, внаслідок обвалу монети Трампа, понад 810 000 інвесторів зазнали збитків на понад $2 млрд.

Загальні втрати, ймовірно, є набагато більшими, адже у цю суму не врахували транзакції, які відбулися на низці популярних криптовалютних майданчиків, що почали пропонувати монету лише після того, як її ціна вже зросла.

Дебют мемкоїна $Trump став першим випадком, коли сім'я Трампа продала новий криптотокен безпосередньо звичайним інвесторам.

На токені Трампа заробила його сім&#700;я і перші інвестори, інші – втратили понад $2 млрд
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6696
  0,0760
 0,18
EUR
 1
 43,0114
  0,1159
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2926  0,08 0,19 41,9011  0,07 0,18
EUR 42,7444  0,01 0,02 43,4770  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7100  0,10 0,24 41,7200  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес