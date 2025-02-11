На токені Трампа заробила його сімʼя і перші інвестори, інші – втратили понад $2 млрд

Понад 810 000 інвесторів, що вклали гроші у криптовалюту президента США Дональда Трампа $Trump, втратили більш як $2 млрд після обвалу ціни токена. Про це пише The New York Times.

Водночас родина Трампів та їхні партнери отримали майже $100 млн у вигляді торгових зборів, хоча більшість з них ще не перевели в готівку, свідчать дані Chainalysis.

Перший інвестор, імʼя якого невідоме, вклав майже $1,1 млн у мемкоїн Трампа до того, як президент США опублікував повідомлення про запуск монети. Тоді ціна токена складала $0,18. В результаті, інвестор отримав $109 млн прибутку за два дні.

Криптоаналітики припускають, що трейдер діяв на основі інсайдерської інформації.

Інший трейдер придбав токени через дві хвилини після їхнього запуску, а потім менш ніж за пів години продав усі мемкоїни, отримавши чистий прибуток у розмірі $2,7 млн.

Загалом трохи менше ніж 700 000 інвесторів отримали прибуток від $Trump. Найприбутковішими були перші вкладення, які принесли 31 трейдеру $669 млн прибутку за кілька днів.

Ціна мемкоїна Трампа швидко сягнула свого піка у $75, після чого почала падати. Наразі ціна $Trump коливається на рівні $17.

За інформацією видання, внаслідок обвалу монети Трампа, понад 810 000 інвесторів зазнали збитків на понад $2 млрд.

Загальні втрати, ймовірно, є набагато більшими, адже у цю суму не врахували транзакції, які відбулися на низці популярних криптовалютних майданчиків, що почали пропонувати монету лише після того, як її ціна вже зросла.

Дебют мемкоїна $Trump став першим випадком, коли сім'я Трампа продала новий криптотокен безпосередньо звичайним інвесторам.