Фінансові новини
- |
- 11.02.25
- |
- 20:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Долар США трохи зростає проти єни, знижується до євро і фунта
15:50 11.02.2025 |
Долар США торгується без значних змін до основних валют, дещо зміцнюючись у парі з японською єною і знижуючись до євро і фунта стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.
Інвестори оцінюють указ президента США Дональда Трампа про введення мит у 25% на всі ввезені в країну сталь і алюміній, а також його намір ввести найближчими днями зустрічні мита на товари з країн, які обкладають американський імпорт.
"Загроза підвищення мита з боку США зберігається, зокрема і проти Євросоюзу, - зазначив валютний аналітик Bank of America Атанасіос Вамвакідіс. - Відповідні заходи можуть навіть призвести до сценарію глобальної торгової війни".
"Навіть якщо найгіршого вдасться уникнути, ми побоюємося, що тривала невизначеність матиме негативні наслідки для світової економіки", - додав експерт.
Євросоюз уже пообіцяв відповісти на американські мита на сталь і алюміній. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала їх невиправданими, пише Trading Economics.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС відреагує на введення мит "протягом години".
Ринки побоюються, що торгові війни розігріють інфляцію в США, що обмежить Федеральну резервну систему (ФРС) у питанні зниження процентних ставок.
Голова ФРС Джером Пауелл виступить у банківському комітеті Сенату о 17:00 к. ч. у вівторок, а в комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США - в середу, коли також буде опубліковано січневі дані про інфляцію в Штатах.
Поки що більшість трейдерів схиляється до того, що американський ЦБ до кінця року знизить ставку лише на 25 базисних пунктів, за даними CME FedWatch.
Євро станом на 14:58 EETторгувався з підвищенням на 0,15% від рівня закриття попередньої сесії, по $1,0323.
Фунт додавав 0,07%, торгуючись по $1,2377.
Фунт опускався до $1,236, найнижчого рівня майже за три тижні, після того, як член Комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії Кетрін Манн заявила, що слабкість попиту у Великій Британії переважує інфляційні ризики.
Вона відзначила погіршення ситуації з попитом у Великій Британії на тлі "нелінійного" скорочення зайнятості, що стримує споживчі витрати й обмежує можливості компаній щодо підвищення цін, тим самим послаблюючи інфляційний тиск, сказала Манн в інтерв'ю Financial Times.
Манн очікує, що зростання цін у поточному році відповідатиме цільовому рівню інфляції, визначеному центральним банком.
Тим часом, згідно з прогнозом Банку Англії, інфляція, що становила в грудні 2,5%, підніметься до 3,7% пізніше 2025 року, що майже вдвічі перевищує цільовий рівень 2%. Банк також знизив свій прогноз зростання економіки на цей рік до 0,75% з попередньої оцінки в 1,5%.
Пізніше цього тижня будуть опубліковані попередні дані щодо зростання британського ВВП у четвертому кварталі, а також звіт про промислове виробництво за грудень.
Курс долара в парі з єною зросла на 0,26%, до 152,39.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністр фінансів США має намір відвідати Україну цього тижня - ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Перші санкції адміністрації Трампа проти Росії: ціллю стала компанія з Барнаула
|WP: оголошень США про нову допомогу Україні на «Рамштайні» не буде
|Рада провалила голосування за новий закон про кредитну історію. Його ухвалення є одним із зобов’язань перед МВФ
|Трамп зупиняє закон, що забороняв підкуп іноземних посадовців в інтересах США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|На токені Трампа заробила його сімʼя і перші інвестори, інші – втратили понад $2 млрд
|Британський необанк Revolut офіційно запрацював в Україні
|Долар США трохи зростає проти єни, знижується до євро і фунта
|«Без ручного введення номеру картки». Visa запускає в Україні технологію Tap to Add Card
|Європейські фондові індекси здебільшого слабко зростають у вівторок
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6593 грн/$1
Бізнес
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla
|Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia
|Apple вивчає, як виразні рухи роботів допоможуть створити емоційний зв'язок з користувачами
|Розвідка Південної Кореї заявила, що DeepSeek «надмірно збирає» персональні дані
|DeepSeek для iOS передає незашифровані дані: експерти попереджають про серйозні загрози
|DeepSeek R1 вразливіша до маніпуляцій, ніж інші ШІ-моделі — WSJ