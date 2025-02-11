Долар США трохи зростає проти єни, знижується до євро і фунта

Долар США торгується без значних змін до основних валют, дещо зміцнюючись у парі з японською єною і знижуючись до євро і фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - 0,01%.

Інвестори оцінюють указ президента США Дональда Трампа про введення мит у 25% на всі ввезені в країну сталь і алюміній, а також його намір ввести найближчими днями зустрічні мита на товари з країн, які обкладають американський імпорт.

"Загроза підвищення мита з боку США зберігається, зокрема і проти Євросоюзу, - зазначив валютний аналітик Bank of America Атанасіос Вамвакідіс. - Відповідні заходи можуть навіть призвести до сценарію глобальної торгової війни".

"Навіть якщо найгіршого вдасться уникнути, ми побоюємося, що тривала невизначеність матиме негативні наслідки для світової економіки", - додав експерт.

Євросоюз уже пообіцяв відповісти на американські мита на сталь і алюміній. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала їх невиправданими, пише Trading Economics.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС відреагує на введення мит "протягом години".

Ринки побоюються, що торгові війни розігріють інфляцію в США, що обмежить Федеральну резервну систему (ФРС) у питанні зниження процентних ставок.

Голова ФРС Джером Пауелл виступить у банківському комітеті Сенату о 17:00 к. ч. у вівторок, а в комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США - в середу, коли також буде опубліковано січневі дані про інфляцію в Штатах.

Поки що більшість трейдерів схиляється до того, що американський ЦБ до кінця року знизить ставку лише на 25 базисних пунктів, за даними CME FedWatch.

Євро станом на 14:58 EETторгувався з підвищенням на 0,15% від рівня закриття попередньої сесії, по $1,0323.

Фунт додавав 0,07%, торгуючись по $1,2377.

Фунт опускався до $1,236, найнижчого рівня майже за три тижні, після того, як член Комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії Кетрін Манн заявила, що слабкість попиту у Великій Британії переважує інфляційні ризики.

Вона відзначила погіршення ситуації з попитом у Великій Британії на тлі "нелінійного" скорочення зайнятості, що стримує споживчі витрати й обмежує можливості компаній щодо підвищення цін, тим самим послаблюючи інфляційний тиск, сказала Манн в інтерв'ю Financial Times.

Манн очікує, що зростання цін у поточному році відповідатиме цільовому рівню інфляції, визначеному центральним банком.

Тим часом, згідно з прогнозом Банку Англії, інфляція, що становила в грудні 2,5%, підніметься до 3,7% пізніше 2025 року, що майже вдвічі перевищує цільовий рівень 2%. Банк також знизив свій прогноз зростання економіки на цей рік до 0,75% з попередньої оцінки в 1,5%.

Пізніше цього тижня будуть опубліковані попередні дані щодо зростання британського ВВП у четвертому кварталі, а також звіт про промислове виробництво за грудень.

Курс долара в парі з єною зросла на 0,26%, до 152,39.

