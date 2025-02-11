Європейські фондові індекси здебільшого слабко зростають у вівторок

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи незначно підвищуються у вівторок, тоді як італійський індикатор трохи знижується.

Інвестори вивчають корпоративну звітність, що надходить, і нові заяви президента США Дональда Трампа.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 підвищився на 0,04%, до 546,15 пункту.

Британський FTSE 100 об 11:23 EET додав 0,01%, німецький DAX - 0,23%, французький CAC 40 - 0,19%, іспанський IBEX 35 - 0,04%. Італійський FTSE MIB знизився на 0,02%.

У вівторок Трамп підписав указ про введення мит у розмірі 25% на всі ввезені в країну сталь і алюміній. Найближчими днями американський президент має намір запровадити зустрічні мита на товари з країн, що обкладають тарифами імпорт зі США.

Ці новини посилили побоювання щодо глобальної торговельної війни, яка може негативно позначитися на зростанні світової економіки. Крім того, вона може стимулювати інфляцію і обмежити Федеральну резервну систему (ФРС) щодо зниження процентних ставок.

Голова ФРС Джером Павелл виступить у банківському комітеті Сенату у вівторок і комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США в середу, коли також будуть опубліковані січневі дані про інфляцію в Штатах.

У складі Stoxx 600 лідирують швейцарська інспекційно-сертифікаційна компанія SGS (+4,9%), норвезька Var Energi (+4,8%) і фармацевтична компанія DSM-Firmenich (+4,4%).

Котирування паперів Kering SA додають 2,2%. Французька холдингова компанія, що володіє відомими модними брендами, за підсумками 2024 року знизила виручку на 12%, але результат виявився кращим за очікування експертів.

Британська нафтова компанія BP Plc завершила четвертий квартал із чистим збитком, водночас скоригований прибуток упав до мінімуму за 4 роки. Акції BP дешевшають на 0,1%.

Найбільше зниження в Stoxx 600 демонструють акції страхової компанії Sampo Oyj (-19,2%) і букмекера Entain PLC (-10,4%).

Німецька TUI AG втрачає 9,5% ринкової вартості, попри позитивну звітність. Найбільший туроператор Європи збільшив виручку на 13,2% у першому кварталі 2025 фінансового року і скоротив чистий збиток у 2,7 раза.

Ринкова вартість UniCredit SpA знижується на 3,6%. Один із найбільших банків Італії в четвертому кварталі 2024 року скоротив чистий прибуток на 30% - менше, ніж очікували аналітики. Водночас його квартальна виручка знизилася сильніше за прогноз.

