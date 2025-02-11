Індекс українських акцій на Варшавській біржі 10 лютого зріс ще на 10,7%

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) продовжує швидко зростати на останніх новинах про просування щодо перемовин про перемир'я в українсько-російській війні: після стрибка у четвер, 6 лютого, на 19,63% та збільшення на 1,75% у п'ятницю у понеділок, 10 лютого, він виріс ще на 10,73%.

Згідно з даними WSE, вартість акцій Milkiland збільшився на 20,35%, KSG-Agro - на 18,75%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" з землями біля фронту - на 10,65% та 11,11%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" (всі ці папери входять до складу українського індексу) - на 5,26%.

Акції компанії Coal Energy із зупиненими через війну шахтами подорожчали найбільше - на 27,78%.

Наразі значення WIG-Ukraine досягло 486,42 пунктів - це найвище значення з початку війни, коли за один день він провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів.

Окрім того, на 1,47% зросли в ціні й акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять у склад індексу через малий free-float.