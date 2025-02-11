Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекс українських акцій на Варшавській біржі 10 лютого зріс ще на 10,7%

10:29 11.02.2025 |

Фінанси

 

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) продовжує швидко зростати на останніх новинах про просування щодо перемовин про перемир'я в українсько-російській війні: після стрибка у четвер, 6 лютого, на 19,63% та збільшення на 1,75% у п'ятницю у понеділок, 10 лютого, він виріс ще на 10,73%.

Згідно з даними WSE, вартість акцій Milkiland збільшився на 20,35%, KSG-Agro - на 18,75%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" з землями біля фронту - на 10,65% та 11,11%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" (всі ці папери входять до складу українського індексу) - на 5,26%.

Акції компанії Coal Energy із зупиненими через війну шахтами подорожчали найбільше - на 27,78%.

Наразі значення WIG-Ukraine досягло 486,42 пунктів - це найвище значення з початку війни, коли за один день він провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів.

Окрім того, на 1,47% зросли в ціні й акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять у склад індексу через малий free-float.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5936
  0,1203
 0,29
EUR
 1
 42,8955
  0,1372
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2926  0,08 0,19 41,9011  0,07 0,18
EUR 42,7444  0,01 0,02 43,4770  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7100  0,10 0,24 41,7200  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес