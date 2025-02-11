Ціни на золото досягли рекордного максимуму близько 2950 доларів за унцію на тлі занепокоєння щодо тарифів Трампа

Ціни на золото зросли до нових рекордних максимумів на азіатських торгах у вівторок, оскільки постійне занепокоєння з приводу підвищення торгових мит президентом США Дональдом Трампом підживлювало попит на товари-прихістки.

Жовтий метал значно випередив інші метали, знизивши силу долара після того, як Трамп підписав розпорядження про введення 25% тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію в США.

Цього тижня Трамп також підняв перспективу збільшення торгових мит.

Посилення геополітичних побоювань також сприяло зростанню попиту на золото після того, як Трамп зажадав від ХАМАСу повернути всіх ізраїльських заручників до цих вихідних, попередивши про жахливі наслідки.

О 07:42 EET cпотове золото досягло рекордного максимуму в $2 942,69 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото підскочили до піку в $2 968,39 за унцію, перш ніж торгуватися трохи нижче максимумів.

У понеділок Трамп підписав указ про введення 25% мит на весь імпорт сталі та алюмінію, що стало останнім в його лінійці торговельних мит. Нові мита набудуть чинності 12 березня.

Президент США заявив, що може підвищити мита на ці товари і надалі, а також повідомив, що розкриє плани щодо мит у відповідь проти основних торговельних партнерів США цього тижня.

Це сталося всього через тиждень після того, як Трамп обклав Китай 10%-ми митами, що викликало гнів і помсту з боку Пекіна.

Ринки побоювалися, що нові мита Трампа призведуть до ескалації вже назріваючої торговельної війни між найбільшими економіками світу, що спричинить перебої у світовій торгівлі та негативно вплине на економічну активність. Ця думка підштовхнула трейдерів прямо до безпечних активів, таких як золото.

Трейдери також побоювалися, що мита Трампа, які сплачуватимуть американські імпортери, сприятимуть зростанню інфляції в найближчі місяці. Дані по індексу споживчих цін за січень, які будуть опубліковані в середу, дадуть більше інформації про інфляцію і процентні ставки.

Інші дорогоцінні метали виглядали набагато менш оптимістично, ніж золото, оскільки долар зміцнився через мита Трампа. Ф'ючерси на платину трохи впали до 1035,50 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до 32,343 доларів за унцію.

Промислові метали постраждали від мит Трампа: ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $9 411,25 за тонну. Березневі ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до $4,6788 за фунт.

Трамп також посилив занепокоєння з приводу близькосхідних відносин після того, як пригрозив, що «все пекло вирветься на свободу» проти ХАМАС, якщо бойовики не повернуть всіх своїх ізраїльських заручників до суботи.

Трамп заявив, що якщо заручники не будуть повернуті, він запропонує скасувати нещодавно підписане перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Це сталося після того, як ХАМАС призупинив звільнення деяких ізраїльських заручників через звинувачення Ізраїлю в порушенні режиму припинення вогню.

Риторика Трампа щодо Ізраїлю та ХАМАСу посилила занепокоєння щодо ширшої ескалації конфлікту на Близькому Сході. Раніше він запропонував переселити палестинців, які живуть у Газі, до сусідніх арабських країн - крок, який був категорично відкинутий країнами Близького Сходу.