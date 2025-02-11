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Акції в Азії падають, оскільки тривале збереження митної загрози США викликає настрої втечі від ризику
08:15 11.02.2025 |
Більшість азіатських акцій знизилися у вівторок, оскільки відновлення американських мит Дональдом Трампом підживлювало більш широкі настрої щодо зниження ризиків, в той час як святкові дні в Японії стримували обсяги торгів.
Ф'ючерси на американські фондові індекси також знизилися на азіатській сесії.
Глобальні інвестори з обережністю очікують даних по інфляції споживчих цін в США, які будуть опубліковані в середу, щоб оцінити перспективи Федеральної резервної системи.
Акції в Азії опинилися під тиском, оскільки нові мита Трампа на алюміній і сталь в поєднанні з існуючими митами на китайський імпорт підживлювали більш широкі настрої зниження ризиків на світових ринках.
Інвестори дедалі більше побоювалися ескалації торговельної напруженості, яка загрожувала сповільнити економічне зростання і порушити ланцюги поставок у ключових галузях.
Невизначеність призвела до масового розпродажу основних азійських індексів, а інвестори переорієнтувалися на активи-прихістки, такі як облігації та золото.
Китайський індекс Shanghai Composite впав на 0,5% у вівторок, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 знизився на 0,7%.
Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,7%.
Китайські та гонконгські акції впали після зростання протягом декількох сесій поспіль. Зростання було викликане ралі акцій технологічних компаній на оптимізмі навколо DeepSeek AI.
Філіппінський індекс PSEi Composite впав більш ніж на 1%, а сінгапурський Straits Times Index - на 0,5%.
Ф'ючерси на Nifty 50 знизилися на 0,1%, а індонезійський композитний індекс Jakarta Stock Exchange Composite Index впав на 0,6%.
Всупереч регіональному тренду, південнокорейський KOSPI виріс на 0,5%.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 майже не змінився.
Опитування Westpac у вівторок показало, що споживчі настрої австралійців у лютому залишилися слабкими через постійний тиск на сімейні фінанси, незважаючи на очікування зниження процентних ставок.
Засідання Резервного банку Австралії відбудеться 17-18 лютого. Очікується, що він знизить ставки, оскільки останні інфляційні дані свідчать про те, що інфляція наближається до цільового показника РБА швидше, ніж очікувалося раніше.
«Відповідно до свого інфляційного мандату, ми очікуємо, що Правління почне зменшувати жорсткість монетарної політики, знизивши ставку на 25 б.п. на своєму майбутньому засіданні», - зазначають економісти Westpac.
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