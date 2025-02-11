Долар підтримується останніми митними рішеннями. Увага спрямована на Пауелла та інфляцію в США

Долар зміцнився у вівторок після того, як президент США Дональд Трамп суттєво підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію і заявив, що найближчими днями оголосить про плани ввести відповідні мита для інших країн.

Валюти залишалися в вузьких діапазонах на азіатських торгах, які були більш скромними, ніж у понеділок, оскільки Трамп формалізував те, що він пообіцяв на вихідних. Торгівля була слабкою через вихідний день в Японії.

Представник Білого дому підтвердив, що 25% мита на імпорт сталі та алюмінію набудуть чинності 4 березня.

Долар США виріс на 0,13% по відношенню до канадського долара до C$1,4332, продовживши зростання, досягнуте на попередній сесії, хоча до 22-річного мінімуму, досягнутого на початку цього місяця, було ще далеко.

Канада, Бразилія, Мексика, Південна Корея та В'єтнам є найбільшими продавцями сталі до США, згідно з даними Американського інституту чавуну та сталі, в той час як Канада є домінуючим постачальником імпортного алюмінію.

Євро знизився на 0,05% до $1,0300, в той час як фунт стерлінгів впав на 0,07% до $1,2355.

Єна зросла на 0,2% до 151,70 за долар.

Трейдери також очікують виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, яке відбудеться сьогодні, та даних по інфляції в США, які будуть оприлюднені в середу, щоб отримати підказки про перспективи процентних ставок в найбільшій економіці світу, перш ніж займати нові позиції.

«Я думаю, що ралі долара увійшло в режим паузи і тепер схильне до більш нестабільної бічної торгівлі, яку ми спостерігали останні пару тижнів», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

«(Трейдери), схоже, чекають на виступ Джерома Пауелла і звіту по індексу споживчих цін, які, швидше за все, сприятимуть зміцненню долара США до кінця тижня.

Нещодавні коментарі чиновників ФРС підкреслили, що вони не поспішають з подальшим зниженням ставок, особливо в очікуванні подальшої ясності щодо того, як політика Трампа вплине на економічне зростання та інфляцію.

Ф'ючерси вказують на те, що зниження ставок до кінця року може скласти менше 40 базисних пунктів.

«Серед членів ФРС існує консенсус щодо того, що центральний банк може бути терплячим, коли справа доходить до подальшого пом'якшення в умовах, коли зростання є стійким, інфляція перевищує цільовий показник, облікова ставка близька до нейтральної і існує підвищена політична невизначеність», - відзначають аналітики ANZ.

По відношенню до кошика валют, долар США перебуває на рівні 108,35, утримуючи невеликий приріст з попередньої сесії.

Австралійський долар впав на 0,08% до $0,6272.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив у вівторок, що Трамп погодився розглянути можливість звільнення Австралії від своїх мит на сталь та алюміній, що Албанезе назвав конструктивною телефонною розмовою з президентом США.

Новозеландський долар знизився на 0,17% до $0,5633.