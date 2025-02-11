Волл-стріт завершила торги в плюсі на зростанні ШІ. Виробники сталі виросли на загрозі мит Трампа

Основні індекси Волл-стріт закрилися в понеділок з підвищенням завдяки акціям Nvidia та інших компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, в той час як акції металургійних компаній зросли після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що введе додаткові мита на імпорт сталі та алюмінію.

Остання потенційна ескалація торгових бар'єрів Трампа відбулася в неділю, коли він заявив, що введе 25% тарифи на весь імпорт сталі та алюмінію в США на додаток до існуючих мит на ці метали.

Американські виробники металів, які виграють від мит на сталь і алюміній, ринули вгору. Nucor, U.S. Steel і Steel Dynamics виросли більш ніж на 4% кожен. Акції Cleveland-Cliffs підскочили на 18%, Century Aluminum зросли на 10%, а Alcoa - приблизно на 2%.

Виробники ШІ-чіпів Nvidia і Broadcom зросли на 2,9% і 4,5% відповідно. Акції Amazon зросли на 1,7%.

«Інвестори, по суті, кажуть: «Ей, давайте повернемося в ті сфери, які працювали». І одна з причин оптимізму інвесторів, на мою думку, полягає в прибутках», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

Акції Tesla впали на 3% після того, як Wall Street Journal повідомив, що консорціум інвесторів на чолі з генеральним директором Tesla Ілоном Маском пропонує $97,4 млрд за покупку некомерційної організації, яка контролює стартап зі штучного інтелекту OpenAI.

За даними LSEG I/B/E/S, після завершення сезону звітності за четвертий квартал очікується, що компанії S&P 500 продемонструють річне зростання прибутків на 14,8%, тоді як на початку 2025 року очікувалося, що вони зростуть менш ніж на 10%.

Акції важких технологічних компаній різко впали в п'ятницю після того, як Трамп оголосив про взаємні мита на всі країни, які відповідають митами.

Індекс S&P 500 виріс на 0,67% до 6 066,44 пунктів.

Nasdaq набрав 0,98% до 19 714,27 пунктів, а Dow Jones Industrial Average додав 0,38% до 44 470,41 пунктів.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно високим - 16,1 млрд акцій, порівняно із середнім показником 14,9 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Акції U.S. Steel також зросли після того, як головний секретар кабінету міністрів Японії заявив, що Nippon Steel розглядає можливість запропонувати рішучу зміну свого плану з купівлі компанії.

Акції McDonald's підскочили на 4,8% після того, як мережа гамбургерів опублікувала несподіване зростання глобальних порівнянних продажів в четвертому кварталі.

Rockwell Automation зросли на 12,6% після того, як виробник засобів автоматизації опублікував вищий, ніж очікувалося, прибуток за перший фінансовий квартал.

Coca-Cola і DoorDash опублікують квартальні результати у вівторок, а CVS Health і виробник комп'ютерного мережевого обладнання Cisco - в середу.

Інвестори також очікують піврічного звіту голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про монетарну політику перед бюджетним комітетом Сенату у вівторок і перед комітетом з фінансових послуг Палати представників у середу.

Очікування щодо призупинення зниження ставок ФРС в березні зміцнилися після п'ятничного змішаного звіту по зайнятості в США.

В індексі S&P 500 емісії, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 1,3 до одного.

На фондовому ринку США акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,9 до одного.