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Обсяг угод з облігаціями українських та іноземних емітентів у січні потроївся - РЦ

17:54 10.02.2025 |

Фінанси

 

Обсяг угод з облігаціями іноземних емітентів, оброблених Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, Київ), у січні 2025 року збільшився утричі порівняно груднем 2024 року - майже до 10,2 млрд грн, тоді як кількість таких операцій знизилася зі 103 до 30.

Згідно із опублікованою в понеділок інформацією на сайті РЦ, обсяг угод з облігаціями українських емітентів за перший місяць 2025 року порівняно з попереднім місяцем також потроївся - майже до 1,1 млрд грн, тоді як кількість таких операцій лишилася на тому самому рівні - 2,5 тис.

У РЦ зазначили, що відчутно знизився обсяг угод з облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) у євро - до EUR25,15 млн із EUR81 млн, а кількість зменшилася на 26% - до 23.

З доларовими ОВДП ситуація протилежна: кількість операцій із ними збільшилася на 30% - до 137 тис., а обсяг зріс на 9% - до $136,9 млн у січні-2025 з $126 млн місяцем раніше.

Обсяг операцій із гривневими ОВДП скоротився на 37% - з 63,85 млрд грн у грудні-2024 до 40,23 млрд грн у січні-2025, проте їхня кількість зростала і досягла 22,07 тис. (16,9 тис. в грудні-2024)..

На сайті РЦ також наголошується, що значно збільшився обсяг та кількість угод з облігаціями зовнішніх держпозик (ОЗДП): у грудні таких операцій було зафіксовано 117 на 55 млн грн, а у січні - 173 на 99,65 млн грн.

Проте кількість та обсяг угод з акціями українських емітентів значно скоротилися - опрацьовано лише дві такі угоди на 118 тис. грн (11 на 1,5 млн грн у грудні-2024). Разом з тим обсяг операцій з акціями іноземних емітентів зріс на 7,7% - до 842 тис., тоді як їхня кількість скоротилася з 21 до п'яти.

Щодо операцій з цінними паперами інститутів спільного інвестування (ІСІ), то їхній обсяг стрімко зріс до 245,76 млн грн (проти 27,5 млн грн попереднього місяця) при збільшенні кількості на 20,7% - до 367.

Кількість та обсяг операцій з деривативними контрактами зростає щомісяця: у січні їх зафіксовано 109 на 38 млрд грн, тоді як у попередньому місяці - 74 на 11 млрд грн.

РЦ також зазначив, що найактивнішими брокерами-учасниками клірингу в січні були ICU, ПриватБанк, Укрексімбанк та СП ТОВ "Драгон Капітал".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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