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Долар США зміцнюється до євро, фунта та єни
15:46 10.02.2025 |
Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,25%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.
Трейдери оцінюють нові заяви президента США Дональда Трампа. У вихідні він заявив про намір запровадити 25-відсоткові мита на всі поставки сталі та алюмінію в США. Крім того, Трамп пообіцяв вжити заходів у відповідь щодо країн, які обкладають митами американські товари.
Перспектива введення нових мит надає підтримку американському долару, зазначив аналітик ING Кріс Тернер.
"Значна невизначеність щодо характеру, термінів введення і масштабів цих мит, найімовірніше, буде підтримувати долар цього тижня", - написав він.
Віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос зазначив, що торговельна політика США провокує серйозні непорозуміння у світовій економіці.
Він попередив, що введення мит викличе шок на стороні пропозиції, який може фундаментально вплинути на економічне зростання.
"Політика нової американської адміністрації, очевидно, створює ситуацію величезної невизначеності", - сказав він в інтерв'ю іспанському телеканалу TVE.
"Дуже важливо уникнути торгової війни, - додав де Гіндос. - Торгова війна спровокує падіння економічної активності у світі, і в цій ситуації в кінцевому підсумку програють усі".
Експерти також побоюються, що торгові війни можуть призвести до прискорення інфляції в США, обмеживши можливості для подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС).
У вівторок голова ФРС Джером Пауелл виступить у банківському комітеті Сенату, а в середу - у комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США.
Пізніше цього тижня будуть опубліковані січневі дані щодо динаміки інфляції в Штатах.
Пара євро/долар за даними на 14:39 EET у понеділок торгується зі зниженням на 0,12% від рівня закриття попередніх торгів, по $1,0318, пара фунт/долар - зі зниженням на 0,1%, по $1,2390.
Курс долара в парі з єною зросла на 0,51%, до 152,19 єни.
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