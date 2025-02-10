Долар США зміцнюється до євро, фунта та єни

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,25%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

Трейдери оцінюють нові заяви президента США Дональда Трампа. У вихідні він заявив про намір запровадити 25-відсоткові мита на всі поставки сталі та алюмінію в США. Крім того, Трамп пообіцяв вжити заходів у відповідь щодо країн, які обкладають митами американські товари.

Перспектива введення нових мит надає підтримку американському долару, зазначив аналітик ING Кріс Тернер.

"Значна невизначеність щодо характеру, термінів введення і масштабів цих мит, найімовірніше, буде підтримувати долар цього тижня", - написав він.

Віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос зазначив, що торговельна політика США провокує серйозні непорозуміння у світовій економіці.

Він попередив, що введення мит викличе шок на стороні пропозиції, який може фундаментально вплинути на економічне зростання.

"Політика нової американської адміністрації, очевидно, створює ситуацію величезної невизначеності", - сказав він в інтерв'ю іспанському телеканалу TVE.

"Дуже важливо уникнути торгової війни, - додав де Гіндос. - Торгова війна спровокує падіння економічної активності у світі, і в цій ситуації в кінцевому підсумку програють усі".

Експерти також побоюються, що торгові війни можуть призвести до прискорення інфляції в США, обмеживши можливості для подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС).

У вівторок голова ФРС Джером Пауелл виступить у банківському комітеті Сенату, а в середу - у комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США.

Пізніше цього тижня будуть опубліковані січневі дані щодо динаміки інфляції в Штатах.

Пара євро/долар за даними на 14:39 EET у понеділок торгується зі зниженням на 0,12% від рівня закриття попередніх торгів, по $1,0318, пара фунт/долар - зі зниженням на 0,1%, по $1,2390.

Курс долара в парі з єною зросла на 0,51%, до 152,19 єни.