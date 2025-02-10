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АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до євро, фунта та єни

15:46 10.02.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,25%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

Трейдери оцінюють нові заяви президента США Дональда Трампа. У вихідні він заявив про намір запровадити 25-відсоткові мита на всі поставки сталі та алюмінію в США. Крім того, Трамп пообіцяв вжити заходів у відповідь щодо країн, які обкладають митами американські товари.

Перспектива введення нових мит надає підтримку американському долару, зазначив аналітик ING Кріс Тернер.

"Значна невизначеність щодо характеру, термінів введення і масштабів цих мит, найімовірніше, буде підтримувати долар цього тижня", - написав він.

Віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос зазначив, що торговельна політика США провокує серйозні непорозуміння у світовій економіці.

Він попередив, що введення мит викличе шок на стороні пропозиції, який може фундаментально вплинути на економічне зростання.

"Політика нової американської адміністрації, очевидно, створює ситуацію величезної невизначеності", - сказав він в інтерв'ю іспанському телеканалу TVE.

"Дуже важливо уникнути торгової війни, - додав де Гіндос. - Торгова війна спровокує падіння економічної активності у світі, і в цій ситуації в кінцевому підсумку програють усі".

Експерти також побоюються, що торгові війни можуть призвести до прискорення інфляції в США, обмеживши можливості для подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС).

У вівторок голова ФРС Джером Пауелл виступить у банківському комітеті Сенату, а в середу - у комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США.

Пізніше цього тижня будуть опубліковані січневі дані щодо динаміки інфляції в Штатах.

Пара євро/долар за даними на 14:39 EET у понеділок торгується зі зниженням на 0,12% від рівня закриття попередніх торгів, по $1,0318, пара фунт/долар - зі зниженням на 0,1%, по $1,2390.

Курс долара в парі з єною зросла на 0,51%, до 152,19 єни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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