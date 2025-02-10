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Фондові індекси Європи слабо зростають у понеділок
12:40 10.02.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи трохи підвищуються з початком нового тижня.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:11 EET піднявся на 0,22%, до 543,95 пункту.
Британський FTSE 100 додав 0,35%, німецький DAX - 0,01%, французький CAC 40 - 0,01%, італійський FTSE MIB - 0,08%, іспанський IBEX 35 - 0,06%.
У центрі уваги трейдерів залишаються дії президента США Дональда Трампа. У вихідні Трамп заявив про намір запровадити 25-відсоткові мита на всі поставки сталі та алюмінію в США. Крім того, він пообіцяв запровадити заходи у відповідь щодо країн, які обкладають митами американські товари.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що Євросоюз готовий "протягом години" відреагувати на введення Білим домом мит на європейський імпорт.
Тим часом Китай із понеділка запроваджує додаткове мито в розмірі 15% на імпорт скрапленого природного газу та вугілля і в розмірі 10% на імпорт нафти зі США. Крім того, в КНР з цього дня починає діяти додаткове 10-відсоткове мито на ввезення американських сільськогосподарської техніки, автомобілів з великим об'ємом двигунів і пікапів.
У складі Stoxx 600 лідирують акції британської нафтогазової компанії BP Plc, що дорожчають на 6,2%. Котирування паперів BP підскочили майже на 8% після повідомлень про те, що хедж-фонд Elliott Management придбав у ній частку і має намір домагатися змін у компанії для підвищення її вартості.
Акції інших компаній нафтогазового сектора торгуються різноспрямовано: папери Shell Plc дешевшають на 0,7%, TotalEnergies - на 0,3%. Капіталізація Equinor підвищується на 2,2%,
Ринкова вартість британської мовної компанії ITV зростає на 3,3%.
Замикає трійку лідерів Drax Group Plc (+2,8%). Британська енергетична компанія повідомила, що продовжить експлуатацію електростанції в Йоркширі, яка працює на біомасі, після 2027 року, оскільки досягла відповідної домовленості з урядом Великої Британії.
Найсильніше знижується капіталізація Gaztransport et Technigaz (-3,8%), головний виконавчий директор якої Жан-Баптист Шуаме раніше повідомив про відхід у відставку.
Акції металургійної компанії ArcelorMittal знижуються в ціні на 2,5%.
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