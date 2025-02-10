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АНАЛІТИКА

Вклади у банках торік зросли на ₴157,4 мільярда

12:33 10.02.2025 |

Фінанси

 

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за 2024 рік зросла на 157,4 млрд грн і станом на 1 січня 2025 року досягла 1 392,2 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, передає Укрінформ.

"Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 січня 2025 року: вклади у національній валюті - 899,5 млрд грн (+103,1 млрд грн за 2024 рік); вклади в іноземній валюті - 492,7 млрд грн (+54,3 млрд грн за 2024 рік)", - ідеться у повідомленні.

 

 

Зазначається, що у 2024 році вклади фізичних осіб-підприємців збільшились на 19 млрд грн - до 168,9 млрд грн. Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,2%, а в структурі суми вкладів - 12,1%.

 

Станом на 1 січня 2025 року учасниками Фонду гарантування вкладів є 62 банки.
Ключові теги: депозит
 

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