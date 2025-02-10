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Українські аграрії з початку року отримали ₴2,3 мільярда доступних кредитів
11:57 10.02.2025 |
З початку 2025 року, станом на 6 лютого, 549 агрогосподарств отримали 2,3 млрд гривень за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
У міністерстві нагадали, що з 1 січня 2025 року кредити за цією програмою надаються сільгоспвиробникам за умови, що вони зареєструвалися у ДАР.
Так, всі підприємства Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Миколаївської, Херсонської та Чернівецької областей, які є учасниками програми «Доступні кредити 5-7-9%» - зареєстровані у ДАР.
"З початку 2025 року 549 господарств, які беруть участь у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%», профінансовано на 2,3 млрд гривень. У тому числі, 491 господарство (89,4%) зареєстровано в Державному аграрному реєстрі (ДАР) із обсягом залучених кредитів близько 2 млрд гривень (87,2%)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» найбільше кредитів отримали сільгоспвиробники Київщини (243,1 млн грн для 48 господарств, з них 31 господарство зареєстровано в ДАР), Одещини (208,8 млн грн - для 41, з них 40 в ДАР), Кіровоградщини (181,1 млн грн - для 55, з них 50 в ДАР), Чернігівщини (175,5 млн грн - для 35, з них 31 в ДАР) та Сумщини (164,4 млн грн - для 17 господарств, з них 16 в ДАР).
Крім того, з початку року за різними програмами 951 агропідприємство залучило майже 5 млрд грн банківських кредитів на розвиток.
У міністерстві нагадали, що протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд грн банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» - 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд грн.
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