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АНАЛІТИКА

Ціни на золото досягли рекордно високого рівня, оскільки мита Трампа підігрівають попит на прихісток

10:05 10.02.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли до рекордних максимумів у понеділок на тлі підвищеного попиту на прихісток після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових торговельних мит, цього разу спрямованих на імпорт сировинних товарів.

Трамп також вказав на можливість введення нових мит цього тижня, що тримає ринки в значній мірі в напрузі. Ризикові активи в Азії відступили, в той час як долар зміцнився.

Але зміцнення долара мало обмежило короткострокове зростання золота.

Спотове золото подорожчало на 1,1% до рекордних $2 892,30 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, зросли на 0,9% до $2 916,05 за унцію.

У неділю Трамп заявив, що введе 25% торгові мита на весь імпорт алюмінію і сталі в США, що викликало занепокоєння з приводу нових перешкод у світовій торгівлі.

Трамп також позначив плани щодо взаємних мит, в результаті яких імпортні мита в США будуть збільшені до рівня мит, введених іншими торговими партнерами країни.

Ця заява була зроблена через кілька днів після того, як набули чинності 10%-ві мита Трампа проти Китаю. Пекін відповів на ці мита власними торговельними заходами.

Мита посилили занепокоєння щодо ескалації торговельної війни між найбільшими економіками світу, яка може порушити торгівлю і погано вплинути на глобальне зростання.

Ці побоювання призвели до зростання цін на золото як на актив-прихісток.

Інші дорогоцінні метали були менш оптимістичними. Ф'ючерси на срібло не змінилися і склали 32,465 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до 1,015,10 доларів за унцію.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів не змінилися і склали 9416,45 доларів за тонну, в той час як березневі ф'ючерси на мідь трохи впали до 4,5990 доларів за фунт.

У той час як золото демонструвало значне зростання і рекордні максимуми минулого тижня, більш значне зростання було дещо обмежене стійкістю долара, оскільки трейдери також готувалися до високих процентних ставок в США в найближчі місяці.

Аналітики та представники Федеральної резервної системи попереджають, що мита Трампа, які ляжуть на плечі американських імпортерів, можуть підтримати інфляцію і дати ФРС менше стимулів для зниження процентних ставок.

Цього тижня будуть опубліковані дані щодо індексу споживчих цін у США за січень, які, як очікується, вплинуть на очікування щодо процентних ставок у США.

За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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