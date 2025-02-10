Акції в Азії змішалися після нових мит Трампа. Китай продовжує зростання на стимулюванні ШІ

Азіатські фондові індекси почали тиждень неоднозначно: більшість індексів відступили після нових заяв президента США Дональда Трампа про мита, в той час як китайські акції продовжили своє зростання на оптимізмі щодо ШІ і надії на нові стимули після слабких даних по інфляції.

Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли на азіатській сесії в понеділок.

Більшість азіатських фондових ринків опинилися під тиском після того, як Трамп оголосив про нові 25% тарифи на весь імпорт сталі та алюмінію.

Цей крок посилив занепокоєння щодо ескалації торгової напруженості та її потенційного впливу на світову економіку.

Китайські мита у відповідь на американські товари мають набути чинності сьогодні, і це ще більше посилює стримані настрої.

Південнокорейський індекс KOSPI знизився на 0,1%, але основні виробники сталі зазнали помітного зниження.

Акції POSCO Holdings впали майже на 2%, а акції Hyundai Steel - на 2,5%.

Японський Nikkei 225 знизився на 0,2%, а TOPIX впав на 0,3%. Акції Nippon Steel Corp впали на 1,5%, а Uacj Corp - більш ніж на 1%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 впав на 0,4%, а гірничодобувний субіндекс S&P/ASX 300 Metals & Mining знизився майже на 1%.

Індонезійський індекс Jakarta Stock Exchange Composite Index впав на 2%, а індійський Nifty 50 відкрився на 0,4% нижче.

Незважаючи на ескалацію торгової війни між двома найбільшими економіками світу, китайський сектор штучного інтелекту на чолі з такими компаніями, як DeepSeek, продемонстрував стійкість, зміцнивши довіру інвесторів.

Китайський індекс Shanghai Composite виріс на 0,4% в понеділок, в той час як індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 практично не змінився. Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,5%.

Китайські акції, пов'язані зі штучним інтелектом, що котируються на Гонконгській біржі, продовжили свій бичачий біг.

Акції Baidu Inc зросли на 3,5%, а акції Alibaba Group підскочили більш ніж на 4%.

Акції Xiaomi Corp зросли на 1,5% після досягнення рекордного максимуму на попередній сесії.

Тим часом інвестори оцінювали січневий звіт по інфляції в Китаї.

Індекс споживчих цін помірно зріс у січні, в той час як індекс цін виробників послідовно знижувався.

Ці дані підкреслили тривку слабкість як витрат домогосподарств, так і промислової активності, що є ключовими рушіями економічного зростання.

Ринки уважно стежать за політичною реакцією Китаю. Слабка інфляція може підштовхнути Пекін до запровадження додаткових стимулюючих заходів, таких як зниження процентних ставок або збільшення видатків на інфраструктуру, щоб підштовхнути мляву економіку.