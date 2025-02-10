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Долар зростає на загрозі мит Трампа, євро біля 2-річного мінімуму
07:04 10.02.2025 |
Долар зміцнився в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що має намір ввести нові 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію, чинячи тиск на євро та австралійський і новозеландський долари, орієнтовані на сировинні товари.
Трамп також заявив, що оголосить про відповідні мита у вівторок або середу, застосувавши їх до всіх країн і зрівнявши митны ставки, що стягуються кожною країною. Цей крок посилює занепокоєння з приводу глобальної торговельної війни, оскільки в понеділок мають набути чинності відповідні мита Китаю на американські товари.
Минулого тижня Трамп розпочав торговельну війну, спочатку запровадивши мита проти Мексики та Канади, а потім призупинивши їх, але залишивши мита на китайські товари. Це призвело до стриманої реакції Пекіна, який запропонував певний простір для переговорів.
На початку торгів євро знизився на 0,1% до $1,0317, що близько до більш ніж дворічного мінімуму в $1,0125, якого він досяг минулого тижня, оскільки інвестори готувалися до мит, якими Трамп неодноразово погрожував Європі.
Австралійський долар знизився на 0,21% до $0,6264, коливаючись біля п'ятирічного мінімуму, якого він досяг минулого тижня, в той час як ківі подешевшав на 0,12% до $0,5649. Канадський долар ослаб більш ніж на 0,2%, оскільки Канада є найбільшим постачальником первинного алюмінію до США.
Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo, сказав, що старі схеми більше не можуть бути використані, оскільки Китай більше не є значним постачальником сталі в США після запровадження мит 2018 року.
«Безпосереднім предметом занепокоєння, однак, може бути не інфляція, оскільки можуть бути і зворотні ефекти, такі як уповільнення попиту. Найбільше занепокоєння викликає невизначеність і перехід до більш протекціоністського світу».
Окрім Трампа, увага інвесторів буде зосереджена на даних щодо інфляції в США в середу та виступі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перед Палатою представників у вівторок і середу, де в центрі уваги, ймовірно, будуть мита.
Аналітики кажуть, що мита можуть бути інфляційними і чинити подальший тиск на ФРС, щоб зберегти процентні ставки на високому рівні. Ринки очікують скорочення ставок на 36 базисних пунктів цього року, в порівнянні з 42 базисними пунктами після оптимістичного звіту по заробітній платі в п'ятницю.
Стратеги Macquarie заявили, що січневий звіт про зайнятість є оптимістичним сигналом щодо ринку праці та загального економічного зростання, але підвищена невизначеність змусила фірму змінити свою точку зору щодо політичного курсу ФРС цього року.
«Наша оновлена думка полягає в тому, що ставка по федеральних фондах не зміниться протягом 2025 року і, ймовірно, залишиться в діапазоні від 4,25 до 4,5%. Раніше ми припускали, що відбудеться лише ще одне зниження ставки на 25 б.п. у березні або травні».
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, був стабільним на рівні 108,23 на початку торгів. Фунт стерлінгів мало змінився і склав $1,23915.
Японська єна ослабла на 0,4% до 152 за долар, але залишилася недалеко від місячного максимуму, якого вона досягла в п'ятницю на зростаючих очікуваннях підвищення процентних ставок Банком Японії в цьому році.
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