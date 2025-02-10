Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар зростає на загрозі мит Трампа, євро біля 2-річного мінімуму

07:04 10.02.2025 |

Фінанси

 

Долар зміцнився в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що має намір ввести нові 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію, чинячи тиск на євро та австралійський і новозеландський долари, орієнтовані на сировинні товари.

Трамп також заявив, що оголосить про відповідні мита у вівторок або середу, застосувавши їх до всіх країн і зрівнявши митны ставки, що стягуються кожною країною. Цей крок посилює занепокоєння з приводу глобальної торговельної війни, оскільки в понеділок мають набути чинності відповідні мита Китаю на американські товари.

Минулого тижня Трамп розпочав торговельну війну, спочатку запровадивши мита проти Мексики та Канади, а потім призупинивши їх, але залишивши мита на китайські товари. Це призвело до стриманої реакції Пекіна, який запропонував певний простір для переговорів.

На початку торгів євро знизився на 0,1% до $1,0317, що близько до більш ніж дворічного мінімуму в $1,0125, якого він досяг минулого тижня, оскільки інвестори готувалися до мит, якими Трамп неодноразово погрожував Європі.

Австралійський долар знизився на 0,21% до $0,6264, коливаючись біля п'ятирічного мінімуму, якого він досяг минулого тижня, в той час як ківі подешевшав на 0,12% до $0,5649. Канадський долар ослаб більш ніж на 0,2%, оскільки Канада є найбільшим постачальником первинного алюмінію до США.

Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo, сказав, що старі схеми більше не можуть бути використані, оскільки Китай більше не є значним постачальником сталі в США після запровадження мит 2018 року.

«Безпосереднім предметом занепокоєння, однак, може бути не інфляція, оскільки можуть бути і зворотні ефекти, такі як уповільнення попиту. Найбільше занепокоєння викликає невизначеність і перехід до більш протекціоністського світу».

Окрім Трампа, увага інвесторів буде зосереджена на даних щодо інфляції в США в середу та виступі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перед Палатою представників у вівторок і середу, де в центрі уваги, ймовірно, будуть мита.

Аналітики кажуть, що мита можуть бути інфляційними і чинити подальший тиск на ФРС, щоб зберегти процентні ставки на високому рівні. Ринки очікують скорочення ставок на 36 базисних пунктів цього року, в порівнянні з 42 базисними пунктами після оптимістичного звіту по заробітній платі в п'ятницю.

Стратеги Macquarie заявили, що січневий звіт про зайнятість є оптимістичним сигналом щодо ринку праці та загального економічного зростання, але підвищена невизначеність змусила фірму змінити свою точку зору щодо політичного курсу ФРС цього року.

«Наша оновлена думка полягає в тому, що ставка по федеральних фондах не зміниться протягом 2025 року і, ймовірно, залишиться в діапазоні від 4,25 до 4,5%. Раніше ми припускали, що відбудеться лише ще одне зниження ставки на 25 б.п. у березні або травні».

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, був стабільним на рівні 108,23 на початку торгів. Фунт стерлінгів мало змінився і склав $1,23915.

Японська єна ослабла на 0,4% до 152 за долар, але залишилася недалеко від місячного максимуму, якого вона досягла в п'ятницю на зростаючих очікуваннях підвищення процентних ставок Банком Японії в цьому році.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4733
  0,0164
 0,04
EUR
 1
 43,0327
  0,0535
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2135  0,03 0,08 41,8277  0,03 0,07
EUR 42,7519  0,06 0,14 43,4858  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,12 0,29 41,6250  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес