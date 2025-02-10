За тиждень Нацбанк продав понад 450 мільйонів доларів





За тиждень з 3 по 7 лютого Національний банк України продав на міжбанку 454,79 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 3 по 7 січня Нацбанк продав на міжбанку 454,79 млн дол, що на 127,56 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.