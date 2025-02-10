Волл-стріт закрився з пониженням через ескалацію торговельної війни та слабкі дані

Всі три фондові індекси США в п'ятницю закрилися падінням після того, як президент Дональд Трамп заявив, що планує оголосити про взаємні мита з багатьма країнами, та після слабких даних про зайнятість і споживчі настрої.

Трамп не визначив, які країни постраждають, але припустив, що це будуть широкі зусилля, які також можуть допомогти вирішити бюджетні проблеми США.

«Сьогодні тон був заданий рано, коли вийшов звіт по заробітній платі, і дуже швидко люди проігнорували його, як тільки почалися розмови про мита», - сказав Марк Хаккетт, головний ринковий стратег Nationwide.

Ринки похмуро розпочали тиждень, коли Трамп оголосив про масштабні торгові сита на вихідних, а в понеділок на місяць призупинив мита на товари з Мексики і Канади. Низка високих доходів в останні дні компенсувала слабкий початок тижня.

Опитування показало, що споживчі настрої в США несподівано впали в лютому до семимісячного мінімуму, а інфляційні очікування різко зросли: домогосподарства очікують, що інфляція в наступному році зросте до 4,3% - найвищого показника з листопада 2023 року.

Інший звіт показав, що зростання робочих місць у США сповільнилося більше, ніж очікувалося, в січні після значного зростання в попередні два місяці, хоча рівень безробіття в 4%, ймовірно, дасть ФРС прикриття, щоб утримати зниження процентних ставок принаймні до червня.

Останній звіт про зайнятість за адміністрації колишнього президента Джо Байдена показав, що за 12 місяців до березня минулого року було створено на 598 000 робочих місць менше, ніж передбачалося раніше. Однак остаточний перегляд базового показника заробітної плати виявився меншим, ніж скорочення на 818 000 робочих місць, прогнозоване ще в серпні.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 444,23 пункти, або 0,99%, до 44 303,40, S&P 500 втратив 57,58 пунктів, або 0,95%, до 6 025,99, а Nasdaq Composite втратив 268,59 пунктів, або 1,36%, до 19 523,40.

Всі три індекси знизились за тиждень, причому Dow перервав тритижневу серію зростання і знизився на 0,54%. S&P впав на 0,24%, а Nasdaq - на 0,53%.

Всі 11 секторів S&P 500 в п'ятницю торгувалися нижче, причому споживчий сектор лідирував у втратах з падінням приблизно на 2,5%.

Uber підскочив на 6,6% після того, як мільярдер, менеджер хедж-фонду Білл Акман розкрив інформацію про велику частку в компанії.

Amazon.com впав на 4,1% через слабкість підрозділу хмарних обчислень Amazon Web Services і нижчі, ніж очікувалося, прогнози щодо доходів і прибутку в першому кварталі.

Індекс волатильності Cboe, відомий як вимірювач страху на Волл-стріт, виріс на 6,6% в п'ятницю до 16,3.

Трейдери короткострокових процентних ф'ючерсів тепер очікують, що ФРС знизить процентні ставки лише один раз в цьому році, відмовляючись від попередніх прогнозів про два зниження ставок, починаючи з червня.

Серед інших лідерів, Expedia зросла на 17,3% після того, як онлайн-платформа для подорожей опублікувала кращі, ніж очікувалося, результати четвертого кварталу.

Акції Elf Beauty впали на 19,6% після того, як косметична компанія скоротила свої річні прогнози щодо чистого прибутку і продажів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,79 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 162 нових максимуми і 104 нових мінімуми.

На Nasdaq 1 241 акція зросла і 3 145 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,53 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,06 мільярдів акцій, порівняно з 14,91 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.