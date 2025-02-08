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Нобелівський лауреат спрогнозував цілковите знецінення біткоїна за 10 років
22:55 07.02.2025 |
Поки президент США Дональд Трамп просуває у Вашингтоні криптопозитивну політику, провідний американський економіст і лауреат Нобелівської премії 2013 року прогнозує, що біткоїн втратить всю свою вартість протягом наступних 10 років.
«Це цифрове золото лише тоді, коли воно має корисність, - заявив Юджин Фама у подкасті. Якщо воно не має використання, це просто папір. Ні, навіть не папір - це повітря, навіть не повітря».
Противники біткоїна давно ставлять під сумнів його цінність через волатильність, відсутність внутрішньої вартості, регуляторні ризики, обмежену придатність для платежів, проблеми масштабованості, концентрацію капіталу та екологічний вплив майнінгу.
«Криптовалюти - це загадка, оскільки вони порушують усі правила засобу обміну, - пояснив Фама. Вони не мають стабільної реальної вартості. Вони мають надзвичайно мінливу реальну вартість. Такий засіб обміну не повинен вижити».
Фама також наголосив на ризиках інтеграції традиційної фінансової системи з криптовалютами.
«Я не можу передбачити, коли це лусне. Я сподіваюся, що це станеться», - зазначив він.
Юджин Фама отримав Нобелівську премію з економіки у 2013 році разом із Ларсом Петером Хансеном та Робертом Шиллером за дослідження ринку активів.
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