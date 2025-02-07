Долар знижується до фунта, зміцнюється до євро та єни перед виходом статданих США

Курс долара США зміцнюється до євро та єни, знижується проти фунта стерлінгів перед виходом статданих щодо американського ринку праці.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,17%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,12%.

Ключовою подією п'ятниці для світових фінансових ринків буде публікація звіту про стан ринку праці США в січні. Аналітики в середньому прогнозують, що звіт покаже зростання кількості робочих місць в економіці країни на 170 тис. у січні за збереження безробіття на рівні 4,1%.

Аналітик ING Франческо Песоле відзначає ослаблення знижувального імпульсу долара перед виходом даних про зайнятість.

"Більшу частину тарифного шоку вже поглинуто, і ринки, ймовірно, коригують рівень свого оптимізму щодо угоди між США і Китаєм, - написав експерт. - Відповідні мита Китаю мають набути чинності в понеділок, і шанси на ослаблення напруженості до цього моменту зменшилися".

Як повідомлялося раніше, США запровадили мита в розмірі 10% на імпорт товарів із Китаю, на що Пекін відповів заявою про намір запровадити власні тарифи на вугілля, скраплений природний газ, нафту, сільськогосподарську техніку та автомобілі, які імпортують зі США.

"Деяку підтримку долару надають також заяви міністра фінансів Скотта Бессента про те, що політика сильного долара залишається в силі", - додав Песоле.

Євро за даними на 14:23 EET торгується на рівні $1,0375, на 0,1% нижче за ціну закриття попередніх торгів.

Обсяг промислового виробництва у ФРН у грудні 2024 року скоротився на 2,4% порівняно з попереднім місяцем і на 3,1% порівняно з груднем 2023 року, повідомило статистичне управління країни. Динаміка показника стала найгіршою з липня минулого року.

Аналітики в середньому очікували місячного зниження на 0,6%, за даними Trading Economics.

За весь 2024 рік німецьке промвиробництво знизилося на 4,5%.

Фунт зміцнюється на 0,1% і торгується по $1,2446.

Напередодні Банк Англії очікувано знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 4,5%. Водночас сюрпризом для ринків став той факт, що двоє з дев'яти членів керівництва ЦБ проголосували за ще більш різке зниження, на 50 б.п.

Британський ЦБ також погіршив прогноз зростання ВВП Великої Британії 2025 року до 0,75% з очікуваних у листопаді 1%.

Курс долара щодо японської єни зростає на 0,4% і становить 152,04 єни.

Як стало відомо в п'ятницю, споживчі витрати в Японії в грудні зросли на 2,3% відносно листопада і підскочили на 2,7% у річному вираженні. Консенсус-прогноз аналітиків, представлений Trading Economics, передбачав зниження першого показника на 0,5% і зростання другого на 0,2%. Зростання в річному вираженні стало рекордним із серпня 2022 року.

Раніше член ради керівників Банку Японії Наокі Тамура заявив, що центробанку варто було б підняти ставки до 1% або вище у фінансовому півріччі, що починається в жовтні.

