Міжнародні резерви України у січні зменшилися на 1,8% - до $43 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2025 року, за попередніми даними, становили $43 млрд 3,1 млн, у січні вони зменшилися на 1,8%, або на $785 млн, повідомив Національний банк України на сайті у п'ятницю

"(Резерви) залишаються близькими до рекордного рівня... Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,3 місяця майбутнього імпорту", - зазначив НБУ.

На динаміку резервів, зокрема, вплинули операції Нацбанку на валютному ринку: у січні чистий продаж валюти центробанком зменшився на 29,4% порівняно з груднем 2024 року. Так, згідно з балансовими даними, НБУ продав $3,76 млрд, тоді як викупив до резервів $6,6 млн.

Другим чинником, що вплинув на такий рівень резервів, стали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. Минулого місяця на валютні рахунки Уряду в центробанку надійшло EUR3 млрд від Європейського Союзу.

Водночас виплати за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті становили $535,8 млн, з яких: $373,3 млн - обслуговування та погашення валютних ОВДП, $85,1 млн - обслуговування ОЗДП, $77,2 млн - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком та $0,2 млн - виплати іншим кредиторам України.

Також на динаміку міжнародних резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (шляхом зміни ринкової вартості та курсів валют), завдяки якій їхня вартість збільшилася на $401,7 млн.

У свою чергу, чисті міжнародні резерви (ЧМР) у січні зменшилися на $0,79 млрд, або на 2,7%, - до $28,313 млрд.

