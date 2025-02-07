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АНАЛІТИКА

Фондові індекси Європи коливаються слабо і без єдиної динаміки

13:41 07.02.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи торгуються без яскраво вираженої динаміки в п'ятницю.

Трейдери вивчають корпоративну звітність і чекають виходу трудової статистики США, яка може скорегувати їхні очікування щодо подальшої траєкторії грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи.

Міністерство праці США оприлюднить дані про безробіття в січні о 15:30 EET. Експерти й аналітики в середньому вважають, що безробіття залишилося на рівні 4,1%, тоді як зростання кількості робочих місць сповільнилося до 170 тис. з 256 тис. у грудні, за даними Trading Economics.

Обсяг промислового виробництва в Німеччині в грудні 2024 року скоротився на 2,4% порівняно з попереднім місяцем, повідомило статистичне управління країни. Динаміка показника стала найгіршою з липня минулого року. Аналітики в середньому очікували зниження на 0,6%.

Спад у грудні був багато в чому зумовлений скороченням виробництва автомобілів на 10%. Тим часом випуск фармацевтичних препаратів збільшився на 11,6%.

У річному вираженні обсяг промвиробництва в Німеччині в грудні впав на 3,1%, а за весь 2024 рік - на 4,5%.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:32 EET. знизився на 0,01% від рівня закриття попереднього дня, до 544,80 пункту. Напередодні індекс оновив історичний максимум.

Британський FTSE 100 знижується на 0,14%, іспанський IBEX 35 - на 0,08%. Німецький DAX додає 0,17%, французький CAC 40 - 0,07%, італійський FTSE MIB - 0,01%.

У складі Stoxx 600 лідирують італійський виробник вантажівок Iveco Group (+13,7%), шведська архітектурна компанія Sweco AB (+8,1%), італійський Banca Popolare di Sondrio (+6,9%), британський страховик Legal & General Group (+6,9%) і данський Danske Bank (+6,6%).

Капіталізація найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи також зросла, зокрема BP Plc - на 0,7%, Shell - на 0,2%, TotalEnergies - на 0,5%.

Найсильніше знижуються котирування паперів норвезького виробника добрив Yara International (-6,9%). Компанія відзвітувала про чистий збиток у четвертому кварталі, а її EBITDA знизилася на 9,9%, сильніше за очікування аналітиків.

Porsche AG повідомила про знецінення інвестицій, а її прогноз продажу на 2025 рік не виправдав очікування ринку. Котирування "префів" компанії опускаються на 5,8%.

Акції L'Oreal дешевшають на 3,2%. Чистий прибуток і виручка французького виробника косметики збільшилися в четвертому кварталі, проте зростання її виручки виявилося найнезначнішим з часів пандемії, зазначає Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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