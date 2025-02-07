Фінансові новини
- |
- 07.02.25
- |
- 13:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4899 грн/$1
12:36 07.02.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 7 лютого 2025 року.
|Показник
|06.02.2025
|07.02.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5099
|41.4899
|-0.05
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 лютого- 41,4897 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Адміністрація Трампа розпускає підрозділ при Міністерстві юстиції, який займався російськими олігархами
ТОП-НОВИНИ
|У Трампа оцінили дію теперішніх санкції проти РФ на 3 з 10: готові подвоїти
|У Трампа пояснили заяву про проведення виборів в Україні під час війни
|12 європейських країн об’єдналися проти «тіньового флоту» Росії
|Келлог спростував інформацію про те, що США представлять мирний план для України на Мюнхенській конференції з безпеки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Фондові індекси Європи коливаються слабо і без єдиної динаміки
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4899 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.02.25
|Ціни на золото зростають, залишаючись на рекордно високому рівні напередодні даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі
|Акції в Азії різноспрямовані через зростання акцій Китаю. РБІ знизив ставку, як і очікувалося
|Єна міцна на бетах на підвищення ставок. В центрі уваги дані по зайнятості в США
|Волл-стріт закрила торги різноспрямовано
Бізнес
|Ferrari представить шість нових моделей у 2025 році - серед них і перший електрокар
|Без реєстрації та входу: ChatGPT Search тепер доступний абсолютно для всіх користувачів
|Nissan і Honda припиняють переговори про злиття - Reuters
|Адміністрація Трампа розглядає можливість внесення Shein та Temu до списку примусової праці
|Google видаляє зі свого сайту обіцянку не використовувати ШІ для зброї
|iPhone 15 поза конкуренцією: опубліковано топ-10 найпопулярніших смартфонів 2024 року
|Toyota п'ятий рік поспіль став найпопулярнішим у світі автомобільним брендом