НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4899 грн/$1

"Людина, яка представить мирний план - це президент Сполучених Штатів, а не Кіт Келлог. Ми збираємося довести це до нього, допомогти йому, довести це до точки, коли він це представить. Але наступного тижня цього зовсім не станеться", - заявив Келлог